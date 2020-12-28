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Kamyon önünde giden tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

İHA

Kamyon önünde giden tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Bursa Ankara yolunda bir kamyon önünde seyir halindeki tıra çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa Ankara karayolunda meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa'ya doğru seyir halinde olan Vedat S idaresindeki 34 JF 3544 plakalı kamyon önünde seyir halinde olan Ayhan K. yönetimindeki 11 AAL 779 çekici ve buna bağlı olan 11 AAG 893 plakalı yarı römorka çarptı.
Kazada Vedat S. ile yolcu konumundaki Erdi Y. kamyon içerisinde sıkıştılar. Her iki şahıs olay yerine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ancak Erdi Y. tüm müdahaleye rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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