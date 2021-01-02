Traktör şarampole yuvarlandı, sürücü öldü

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Osman SAK/ ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA´nın Orhaneli ilçesinde, traktörü şarampole yuvarlanan Mehmet Ali Konak (76), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Orhaneli ilçesi, Göynükbelen Mahallesi´nde meydana geldi. 16 N 3231 plakalı traktörüyle tarlasından evine dönen Mehmet Ali Konak, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan traktör, şarampole yuvarlanırken, Konak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Konak´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Osman SAK

2021-01-02 16:33:16



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