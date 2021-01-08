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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Yıldırım'da üye sayısı 4 kat arttı

İHA

MHP Yıldırım'da üye sayısı 4 kat arttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yıldırım İlçe Başkanı Halil İbrahim Bozkurt 2020 yılında Yıldırım’da birçok önemli projenin Yıldırım Belediyesi öncülüğünde hayata geçtiğini aktardı. Bozkurt, MHP İlçe Teşkilatı’nın sosyal yardımlarla Yıldırımlıların yanında olduğunu ve 2021 yılında Yıldırım’da çalmadık kapı bırakmayacaklarını ifade etti. Bozkurt, ayrıca üye sayısında yaşanan artışa dikkat çekerek Cumhur İttifakı’na yönelik açıklamalarda bulundu.
2 yıl önce göreve başladıklarını aktaran ve görev süresini değerlendiren Bozkurt, “Göreve gelir gelmez yetkili kurullarımızı oluşturduk. Yetki dağılımını yaptıktan sonra hızla asli görevimiz olan MHP camiasına ve Yıldırımlı hemşerilerimize hizmet etme yolunda yapabileceklerimizi masaya yatırdık ve hızla çalışmalarımıza başladık. 6 meclis üyemiz ile birlikte Cumhur İttifakı, Yıldırım içim eksik ne varsa, nerede nasıl katkı koyabileceğimizi değerlendirip bundan sonraki süreçte de çözüm odaklı çalışacağız” dedi.
Pandemi sürecini değerlendiren ve MHP Yıldırım İlçe Teşkilatının yaptığı çalışmaları aktaran Bozkurt, “Yıldırım’da 69 mahallemizin başkanlarıyla beraber tüm mahallelerde koronavirüse yakalanan vatandaşlarımızı tespit ettik. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma gerçekleştirdik. Yaklaşık 1000’nin üzerinde aileye gıda yardımında bulunduk. Vatandaşlarımızın her koşulda yanında olduk” dedi.
Üye sayısı 4 kat arttı
Yıldırım'da geçmiş seçimlerde MHP’nin 100 binden fazla oy aldığının altını çizen ve üye sayılarındaki artışa dikkat çeken Halil İbrahim Bozkurt, “Siyasi faaliyetlerimize 2020 yılında ara vermek zorunda kaldık. Yıldırım’da 100 binin üzerinde oy almış bir partiyiz. Dolayısıyla kapıları kapatıp oturmak mümkün değildi. Göreve geldiğimizden bugüne hızla yeni üyeler kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Göreve geldiğimizde 1300 civarında olan üye sayımız 5 binin üzerine çıktı. MHP, diğer siyasi partiler gibi AVM’lerde, metro istasyonlarında üye yapmaz. MHP’ye üye olmak isteyenlerden mutlaka teşkilatımızı ziyaret etmelerini ve bizleri tanımalarını istiyoruz. Üyemiz çok olsun amaçlı bir çalışma yapsaydık 50 bine yakın üyeyi kayıt yapabilirdik. Ancak amacımız daha farklı.” İfadelerini kullandı.
Her ay 1000 esnaf ziyareti hedefi ile yeni yıla başlayacaklarını aktaran Bozkurt, “22 Ağustos 2020’de yüksek bir katılımla kongremizi gerçekleştirdik. Kongrenin hemen sonrasında yeni yetkili kurullarımızı oluşturarak STK ziyaretlerimiz ve 69 mahallemizdeki muhtarlarımızın tamamını ziyaret ettik ve ziyaretlerimiz devam edecek. Bu yıl her ay 1000 esnaf ziyareti projemizi devam ettiriyoruz. 2021 yılında da ayda 1000 esnaf ziyaretimiz devam edecek. Sorunları yerinde tespit edip çözüm arayacağız.” dedi.
"Cumhur İttifakı ruhu Bursa'yı sarıyor"
Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün teşebbüs ettiği hain darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal bir sonucu olarak ortaya çıktığını hatırlatan Bozkurt, " Milli bekayı esas alan, ahlaki ve siyasi uzlaşma ile somutlaşmıştır. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Bursa’da 14 belediyeyi Cumhur İttifakı kazandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile gerçek anlamda çok önemli çalışmalara imza attık. Hedefimiz partimizi Yıldırım’da her manada birinci parti yapmak. Cumhur İttifakı’yız ancak siyasi partiyiz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin belirttiği gibi Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu manada çalışmalarımız devam edecek. Yerelde de biz yine cumhur İttifakı’nın Yıldırım’da en yüksek oyu alması için çalışmalarımız devam edecek. Teşkilatımız için üye katılımlarını artırmak için çabalıyoruz. Mecliste 80’ni aşkın sözlü önerilerimiz ile mecliste Yıldırım’a dair konuları gündeme taşıdık. 30’dan fazla yazılı önerge ile Yıldırım’a hizmet yolunda emek harcadık. Verdiğimiz önergelerde Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun bir şekilde Belediye meclisinde de kabul görüyor. Cumhur İttifakı’nın esas ruhu olan birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket ediyoruz.” dedi.
"Yıldırım Belediyesi'ne teşekkür"
Pandemi ve ekonomik durgunluğa rağmen Yıldırım Belediyesi’nin yatırımların hız kesmeden sürdürdüğünü aktaran Bozkurt, “Yıldırım’da; istihdam merkezleri, aile sağlık merkezleri, mesire ve sosyal donatı alanları, parklar, cephe sağlıklaştırma çalışmaları, kütüphane, mahalle konakları, kültür merkezleri, spor tesisleri, pazar alanları, asfaltlama çalışmaları gibi birçok konuda Yıldırım hizmetlerle 2020’yi geride bıraktı. Kentsel dönüşüm ile alakalı bir çok önemli projeler hayata geçiyor. Binlerce vatandaşımız hayalleri gerçek olacak. Trafik konusunda birçok yol kamulaştırılarak kullanıma açıldı. İmar plan uygulamalarında birçok sorun çözüldü. Hayata geçirilen onlarca proje için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı ruhu ile hizmetler devam edecek” dedi.
"MHP Yıldırım'ın sorunlarına çözüm oldu"
Yıldırım'da doğalgaz meselesinin de meclisteki düzenleme ile çözüme kavuştuğunu hatırlatan Bozkurt, “Mecliste vermiş olduğumuz birçok önerge ile Yıldırım’ın nabzını tuttuk. Örneğin doğalgaz ile ilgili vermiş olduğumuz önerge ile ilgili Belediye Başkanımıza, milletvekillerine ilgili bakanlara teşekkür ediyorum. Doğalgaz önergemiz kabul gördü ve doğalgaz olmayan 10 mahallemiz mart ayı itibariyle doğalgaza kavuşacaklar. Deprem ve fay hatlarıyla ilgili verdiğimiz önergeyi çok önemsiyoruz. Yıldırım’daki fay hatlarının incelenip analizinin yapılması ve riskli binaların tespit edilmesine yönelik önergemiz vardı. Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Hidayet Vahapoğlu’da meclis genel kurulunda gündeme taşıdı. Birçok sorunu ve çözümü gündeme taşıdık. 2021 yılında Cumhur İttifakı ruhu ile hizmetlerimize devam etmek istiyoruz" diye konuştu. .

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