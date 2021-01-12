Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Planı bir kez daha gündemde

Nilüfer Belediyesi’nin ekolojik hassasiyetlerle hazırladığı ve Ekokent olarak bilinen Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı, Nilüfer Belediye Meclisi’nden 6. kez kabul edilerek Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderildi. Başkan Turgay Erdem, “Yaklaşık 10 yıldır gündemde olan bu planla, yapılaşma ve nüfus yoğunluğu açısından baskı altında olan Nilüfer için yeni bir rezerv alanı oluşturulacağını düşünüyorum” dedi.

Yapılaşmanın ve nüfus yoğunluğunun üst seviyelere çıktığı Nilüfer’de, yeni yaşam alanlarına ihtiyaç giderek artarken, Nilüfer Belediye Meclisi’nde uzun yıllardır bir türlü hayata geçirilemeyen Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı 6. kez görüşüldü.

Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı, ilk olarak yaklaşık 10 yıl önce gündeme geldi. Nilüfer Belediye Meclisi’nde daha önce 5 kez kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderilen plan, uzun süredir rafa kaldırılmıştı.

Nilüfer Belediyesi’ne bağlı Kayapa, Hasanağa ve Görükle sınırları içinde kalan Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı, bir kez daha gündeme taşındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık tarafından yürütülen ve 1998 yılında onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda gelişme konut alanı kapsamında kalan bölgeyi içeren planın çalışmasına, Nilüfer Belediyesi 2011 yılında ihale yaparak başladı. Plan çalışması, ekolojik kriterler gözetilerek, doğa ve topografya ile uyumlu, bütüncül plan anlayışıyla ve katılımcı bir süreçte yürütüldü.

Uzun yıllardır gündemde olan plan, geçen sürede onay için 5 kez Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gönderildi ancak onaylanmadı. Bu süreçte 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi ve ilgili yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler nedeniyle, planda yeniden düzenlemeler yapılması ihtiyacı doğdu ve bu kapsamda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda gelişme konut alanında kalan 600 hektarlık bölgede, 80 bin kişinin yaşaması öngörülen, 1/1000 Ölçekli Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı yeniden hazırlanarak Nilüfer Belediye Meclisi’nin Ocak ayı toplantısının ikinci birleşiminde gündeme getirildi.

Meclis’te plan hakkında bilgi veren Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, “Plan, Ekokent olarak bilinen bölgede, üst ölçekli planlardaki gelişme konut alanı kararı ve kurum görüşleri doğrultusunda katılımcı bir süreçle hazırlandı. Yaklaşık 600 hektarlık alanı kapsayan ve 80 bin kişinin yaşaması ön görülen 1/1000 ölçekli Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı’nın, plan raporunun ve plan hükümlerinin uygunluğuna komisyonumuz karar vermiştir. Bu planda, yasada yapılan değişiklerden dolayı ortaklık payı düzenlenerek, yüzde 40’tan yüzde 45’e artırıldı. Ekolojik planlama mantığıyla, plan notlarıyla, yağmur sularının toplanmasıyla, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerjilerin kullanılmasıyla ve daha birçok konuyla beraber, Bursa’da bu anlamda kararı alınacak en iyi planlardan biri diyebilirim. Planın, Bursa’ya bir an önce nitelikli yapılaşmanın gelmesinin önünü açacağını düşünüyoruz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, kentin böyle bir alana ihtiyacı olduğunu belirterek, bu planla ilgili uzun yıllardır görüşmeler yaptıklarını ancak rafa kaldırıldığını söyledi. Erdem, “Görüyorum ki şimdi bazı kararlar doğru bir şekilde ortaya konuyor. Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bizi ziyarete geldiğinde, bu konuda gereken çalışmaların yapılması konusunda arkadaşlara tâlimat verdi. Ve daha sonra Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu ile Nilüfer Belediye Meclisi İmar Komisyonu birlikte çalışmalar yaptı. O kadar uzun süreden sonra böyle bir planı buradan geçirip, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne onay için gönderiyoruz. İnşallah hayırlı olur. Bu plandan beklentiler yüksek, burada insanların beklentisi var. Elbette imar planının uygulamaya geçiş süreci de ciddi bir zaman alacak. Tapuların teslimine kadar geçecek süre 34 yılı bulur. Yapılaşma ve nüfus yoğunluğu açısından Nilüfer’e bu kadar yoğun bir baskı varken, bu alanın da rezerv olarak kullanılacağını düşünüyorum. Buradan geçireceğimiz plan onaylanırsa, herhalde tarihe geçen meclis olarak da anılacaksınız” dedi.

Başkan Erdem’in konuşmasının ardından Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı, AK Parti ve MHP’li Meclis üyelerinin çekimser oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilerek 6. kez görüşülmek üzere Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderildi.

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