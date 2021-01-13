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UTİB Başkanı Engin: “2020 ihracat rakamları olumsuzluklara rağmen sektörümüzün potansiyelini gösterdi”

İHA

UTİB Başkanı Engin: “2020 ihracat rakamları olumsuzluklara rağmen sektörümüzün potansiyelini gösterdi”

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Virtual Hometex Turkey 2021’in açılış programında konuştu. Tekstil sektöründe pandemi sürecinin olumsuzluklarına rağmen yıl içinde yaşanan ihracat rakamlarının sektörün potansiyelini bir kez daha gösterdiğini belirterek, yeni yılda da yakaladıkları ivmeyi daha yukarılara taşımak için çalışacaklarını söyledi.
T.C. Ticaret Bakanlığı katkıları, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Denizli Sanayi Odası (DSO) ortaklığında Messe Frankfurt işbirliğiyle düzenlenen, Virtual Hometex Turkey 2021’in açılış programı T.C Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Pınar Taşdelen Engin’in konuşmacı olarak katılımları ile gerçekleşti.
Programda konuşan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, 2020 yılında yaşanan dünya genelinde devam eden siyasi dalgalanmalar ve sağlık alanında yaşanan sorunlara rağmen Türkiye’nin ve sektörlerinin süreci başarıyla yürüttüğünü ve yoluna devam ettiğini belirtti. Pınar Taşdelen Engin, Türkiye tekstil sektörünün pazar çeşitlendirmesini son derece başarılı şekilde gerçekleştirdiğini ifade ederek, Hem tekstil ve hem de hazır giyim sektörlerimizin dış ticaretinde canlılığın devam edeceği konusunda hemfikiriz. Ve yeni normalde bunun devamlılığını sağlamak için yapacağımız bu tarz sanal ve hibrid etkinliklerin öneminin hepimiz farkındayız. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak bizler de tüm çalışmalarımızı hız kesmeden, sektörümüzün sürdürülebilir üretimi ve ihracatı için, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İhracatımızın gelişmesi için bu döneme kadar fiziki olarak yapmış olduğumuz Fuar katılımları, eğitim seminerleri, UrGe Projeleri, ticaret ve alım heyetleri gibi faaliyetlerimizin hiçbirini iptal etmeden, dijital ortamda sürdürüyoruz” dedi.

"Girişimcilerin her zaman yanındayız"
Tekstil Sektörünün geleceği için tasarımcıların ve girişimcilerin sektöre katılmalarını önemsediklerini ve bu konuda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Pınar Taşdelen Engin, “Bunu teşvik etmeyi amaçladığımız Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması ve TechXtile StartUp Challenge etkinliklerimizi Sayın Bakan Yardımcımızın da katılımıyla sanal ortamda başarıyla gerçekleştirdik. Önümüzdeki sene 11. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışmasını Master Class adı altında, uzun soluklu ve eğitim ve mentörlüğün ön planda olduğu bir etkinlik olarak gerçekleştireceğiz. Bu yıl 2.’sini düzenlediğimiz TechXtile StartUp Challenge da ise bu sene pandemiye rağmen Geçen seneye oranla yüzde 66’lık bir artış ile 174 proje başvurusu yapıldı. Özellikle akıllı ve teknik tekstiller, sürdürülebilirlik ve yapay zekâ alanlarında almış olduğumuz bu projeler geleceğe dair bizleri çok umutlandırıyor. TechXtile Start Up Challenge'a katılan tüm girişimcilerimize mentorlük desteği vererek fikirlerini geliştirmelerine katkı sağladığımız bu etkinlik uzun soluklu ve yaşayan bir süreç. Seçilen projeleri geliştirmek ekonomimize kazandırmak üzere çalışmalarımız devam edecek. Biz bu projemizin sonuçlarının diğer sektörlere de örnek olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Son çeyrek yüzyılda geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak, kaynakların daha etkin kullanılabilmesine imkân veren sürdürülebilir üretim sürecine geçişin önemine vurgu yapan Pınar Taşdelen Engin, “Bizler de bu değişimi yakından takip etmek ve en kısa sürede yakalayabilmek amacı ile 22 firmamız ile Ekolojik Tekstiller URGE projemizi devam ettiriyoruz. Diğer yandan ticaret heyetlerimiz ve fuarlarımızı da dijital ortamda devam ediyoruz. Heimtextil Rusya dijital sektörel ticaret heyetimizden sonra Almanya ve Birleşik Krallık Dijital Sektörel Ticaret Heyetimizi de başarıyla gerçekleştirdik. Firmalarımız hedef pazarlara seyahatlerin zor olduğu bu dönemde bu tarz çalışmalardan oldukça memnunlar” dedi.

"Türk ev tekstili sektörü dünyaya kaliteyi sunuyor"
Türkiye’nin özellikle ev ve mekân tekstilleri denildiğinde dünya pazarlarında akla ilk gelen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Pınar Taşdelen Engin, “Bugün gelinen noktada Türkiye Ev ve Mekan Tekstilleri Sektörü artık üretimden tanıtıma, tasarımdan pazarlamaya kadar tüm alanlarda dünyadaki en yüksek kaliteyi sunuyor.2020 yılı sonu itibarıyla 2,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Türkiye Ev ve Mekân Tekstili Sektörü, toplam pazar büyüklüğü yaklaşık 65 milyar dolar olan dünya mekân tekstilleri pazarından yüzde 4 pay almaktadır. Bu bizim için çok önemli bir oran. Türkiye’nin diğer büyük ihracatçı sektörleri ile kıyaslandığında dünya pazar payı açısından ülkemizdeki lider sektörlerden birisidir. Türkiye Ev ve Mekân Tekstilleri Sektörünün 2020 yılı kilogram başına ortalama ihracat değeri de 7,60 dolar oldu. 2020 yılında sektörümüzün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Hollanda ve İtalya oldu. Biz de Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak 2020 yılında pandemiye rağmen sadece yüzde 3 azalışla 527 milyon dolar ev tekstili ihracatı gerçekleştirdik. Almanya, Hollanda, Rusya, İspanya, Belarus, Romanya gibi pazarlarda önemli düzeyde artışlar elde ettik. Ortalama ihracat kilogram değerimiz 9,2 dolar gerçekleşti” şeklinde konuştu.

"Önemli ticaret noktalarında çalışmalarımız sürüyor"
Ev tekstili sektörünün dünya pazar payını ağırlıklı olarak orta ve üst segment ürünlerle aldığını anlatan Engin, “Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) olarak uzun zamandır ev tekstili ticaretinde en önemli merkezler olan Frankfurt, İstanbul, Şanghay, Moskova, Como gibi noktalarda, sektör trend alanları, milli katılım organizasyonları, ticaret heyetleri, alım heyetleri gibi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızda sektörümüzdeki diğer Birlikler ve TETSİAD ile ortaklaşa hareket ediyoruz. Ayrıca Messe Frankfurt ile Almanya, Çin, Rusya gibi önemli pazarlarda güçlü işbirliklerimiz uzun yıllardır devam ediyor. Birlikte hareket ederek çok daha başarılı etkinliklere imza atacağımıza da inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

"İhracat rakamları potansiyelimize olan inancımızı arttırdı"
Türkiye’nin Avrupa genelinde yatırım ve istihdam ve girişimcilik bakımından tekstil sektöründe lider konumda olduğunu anlatan Pınar Taşdelen Engin, şunları söyledi:
“Bizim ArGe ve UrGe’ye, yeni teknolojilere odaklanmaya devam etmemiz şart. Avrupa Birliği Tekstil sektörünü anahtar sektörlerden biri olarak görüyor ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaya devam etmek istiyor. Benzer şekilde bizim için de Tekstil sektörümüz vazgeçilmez bir hazine. Bir yılda tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz 15 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası veriyor. Bunu etkin bir şekilde değerlendirmeye devam etmeliyiz. Aralık ayında tekstil sektörümüzde Türkiye’de %28 civarında ihracat artış yakaladık, yeni yıla girerken hepimize moral olan bu ivme, tüm şartlara rağmen ülkemizin 170 milyar dolara yaklaşan ihracat potansiyelinin daha da üstüne çıkabileceğimize dair inancımızı güçlendirmiş oldu. Bu bağlamda yeni rekabet şartlarında, tecrübeli yöneticilerimiz ve nitelikli çalışanlarımız ile hep birlikte çalışmaya her daim hazırız.”

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