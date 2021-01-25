Yarı yıl tatilinde çocuklar tiyatroda

Nilüfer Belediyesi, karne hediyesi olarak çocuklara tiyatro keyfi yaşatıyor.

Nilüfer Belediyesi, yarı yıl tatiline giren çocukları tiyatro ile buluşturuyor. Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu, yerel tiyatroları desteklemek için Kafa Sanat ve Ekim Sanat Atölyeleri iş birliğiyle hayata geçirdiği “Renkli Olsun Yarınlar“ ile “Yaşlı Kadın ve Papağan” isimli çocuk oyunlarını hem canlı yayınla hem de ara tatil dönemi bitene kadar online olarak çocuklarla buluşturuyor. İlk tiyatro buluşması 25 Ocak Pazartesi günü "Renkli Olsun Yarınlar" isimli oyunla gerçekleşti. Pandemi nedeniyle evlerinde olan çocuklar ekran başında canlı olarak oyunu izleme şansı buldu.

Hayal Şahin’in yazdığı, İbrahim Şahin’in yönettiği oyunda Eray Soykan, Emre Yaşa ve Eda Çelik rol aldı. Mavi, yeşil ve kahverengi kalemlerin bir anda canlanmasıyla başlayan oyun; renkleri oluşturan bireylerin, kendi renklerinin güzelliklerini överken aslında birbirlerini tamamladıklarını fark etmelerini sağlıyor.

Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu 27 Ocak Çarşamba günü saat 11.00’de de “Yaşlı Kadın ve Papağan” isimli oyunu Youtube hesabından canlı olarak çocukların izlenimine sunacak. Yoksul bir hayat süren yaşlı kadın Gage'in hayatını değiştiren bir papağanı anlatan oyun; maddiyatın aslında ne kadar önemsiz olduğunu vurguluyor.

Virginia Woolf’un yazdığı hikayeyi, Ferhan Petek ve Hamza Berber oyunlaştırdı. Mine Çiftçi’nin yönettiği oyunda İrem Keskin, Ferhan Petek, Bekirhan Ak, Burak Çağatay Serinbaş rol alıyor.

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