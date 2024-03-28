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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 19:49 Güncelleme: 28.03.2024 - 19:49
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Tuzkan

        Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Ece Eke)

        VakıfBank: Cansu Özbay, Ogbogu, Guimaraes, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Thompson (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Frantti, Caratasu, Van Aalen, Bahar Akbay)

        Setler: 17-25, 25-21, 31-29, 14-25, 5-15

        Süre: 125 dakika (23, 27, 38, 23, 14)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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