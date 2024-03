Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Bursa mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP, çeşitli şehirlerde DEM'le hem de tabanına rağmen neyin karşılığı, hangi paylaşımların ürünü olduğu bilinmeyen karanlık ittifaklar kuruyor. Fakat bundan öylesine utanıyorlar ki saklamak için de kırk takla atıyorlar. CHP'nin ihtirasları, DEM'in de içini hallaç pamuğuna çevirdi. Bu partide kimi diyor ki; 'kendimize oy verelim', kimi diyor; 'CHP'nin kuyruğuna takılalım.' Yani her kafadan bir ses çıkıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı" yolculuğunda kendilerini en iyi anlayacak yerlerden birinin Bursa olduğunu söyledi.

"Son dönemde Gazze'de yaşananların bundan bir farkı var mı, yok. Gazze'de oluk oluk akan Müslüman kanı karşısında kör, sağır kesilenler, yarın bizim başımıza benzer bir felaket gelse emin olun aynısını yapacaklar. Aslında biz bunu yaşadık. Rusya'yla aramızın açıldığı terör örgütlerinin sınırlarımıza dayandığı bir dönemde Batılı ülkeler güney şehirlerimizdeki hava savunma sistemlerini alıp götürmüşlerdi. Hamdolsun, o dönemdeki sıkıntıların üstesinden gelmeyi, kendi gücümüzle, imkanımızla, mücadelemizde başardık. Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Karabağ'da hangi adımı attıysak karşımızda büyük bir küresel ittifak bulduk. Güven ve istikrar iklimimizi bozmak için yıllardır ülkemizde etki edebildikleri her kesimi kışkırtmaya, hareketlendirmeye çalıştılar, her seçim döneminde de aynı senaryoyu devreye soktular."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin siyasi vizyonun sıfır olduğunu, siyasi programın ve projenin mevcut olmadığını belirterek, "İcraat desen zaten yok. Buna karşılık muhalefet cenahında her türlü istismar, her türlü kirli pazarlık, her türlü entrika kol geziyor. CHP, çeşitli şehirlerde DEM'le hem de tabanına rağmen neyin karşılığı, hangi paylaşımların ürünü olduğu bilinmeyen karanlık ittifaklar kuruyor. Fakat bundan öylesine utanıyorlar ki saklamak için de kırk takla atıyorlar. CHP'nin ihtirasları, DEM'in de içini hallaç pamuğuna çevirdi. Bu partide kimi diyor ki; 'kendimize oy verelim', kimi diyor; 'CHP'nin kuyruğuna takılalım.' Yani her kafadan bir ses çıkıyor." dedi.