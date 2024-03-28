Cezaevine girmeden önce eğlenmeye gittiği mekanın sahibini öldürdü, ömür boyu hapsi istendi

BURSA'da, tartışmaya sebep olduğu gerekçesiyle dışarı çıkarıldığı eğlence mekanının sahibi Arif Akcan'ı (56) takip ettiği otomobilden 4 el ateş açıp öldüren İlker Karagöz (34) ile aracı kullanan Can Sır'ın (24) yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanıkların 'Kasten öldürmek'ten müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Mütalaaya itiraz eden Karagöz, "Başka suçtan cezaevine gireceğim için son kez eğlenmeye gittim. Beni içeri almadılar. İş yeri sahibi ile Bursa’da tesadüfen karşılaştık. Kendisine, yanımda hobi olsun diye taşıdığım tabancamla ateş ettim. Amacım korkutmaktı. Tahliyemi istiyorum" derken, duruşma karar için ertelendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Araştırmada, otomobili kullananın Can Sır, ateş eden kişinin ise İlker Karagöz olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Can Sır, 1 gün sonra Yıldırım ilçesi Bursa-Ankara kara yolunda yürürken, İlker Karagöz ise cinayetten 2 gün sonra, kaçtığı İnegöl'de ana yoldaki ağaçlıkta yakalanıp gözaltına alındı. Sır ile Karagöz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Birçok suçtan kaydı bulunan ve cinayeti itiraf eden İlker Karagöz'ün, alkollü haldeyken tartışma çıkardığı gerekçesiyle Akcan'ın, İnegöl ilçesindeki mekandan çıkarıldığını, bu nedenle onu Bursa'ya kadar takip edip, öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ayrıca saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akcan'ın, yolda yürürken arkasından gelen otomobilden ateş açıldığı ve yere yığıldığı görüldü.

Haklarında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar İlker Karagöz ve Can Sır’ın yargılanmasına devam edilirken, Cumhuriyet savcısı, her 2 tutuklu sanık hakkında mütalaasını açıkladı. Karagöz ve Sır'ın ömür boyu hapsi istendi. Mütalaaya itiraz eden İlker Karagöz, olayın yaşandığı tarihte Arif Akcan'ın İnegöl ilçesinde işlettiği eğlence mekanından, gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığını söyleyerek, "Arif Akcan'ın işlettiği içkili mekana, arkadaşlarımla eğlenmek için gitmiştim. Burada gürültü yaptığım gerekçesiyle bizimle tartıştılar ve bizi yaralayıp dışarı attılar. İş yerinden çıktıktan sonra, iş yerinin önünde Arif Akcan ile de tartıştık. Biz daha sonra oradan ayrıldık" dedi.