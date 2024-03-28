Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kadınların sokaktaki kavgası kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 kadının sokak ortasındaki kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 02:12 Güncelleme: 28.03.2024 - 02:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadınların sokaktaki kavgası kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 kadının sokak ortasındaki kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, kadınlar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

        Olay İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 2 genç kadın arasında bilinmeyen nedenle çıkan, tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Saç saça kavga eden genç kadınlar, çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı. Birbirlerinden şikayetçi olmayan kadınlar, kavganın ardından olay yerinden uzaklaştı. Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Dr. Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Dr. Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        'U' dönüşü yapan araca çarpan motosikletli yaralandı
        'U' dönüşü yapan araca çarpan motosikletli yaralandı
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        Enflasyon muhasebesi nasıl etkiledi?
        Enflasyon muhasebesi nasıl etkiledi?
        3 aylık hamileydi; kocası bıçakla öldürdü
        3 aylık hamileydi; kocası bıçakla öldürdü
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        Çocuklar sigara içti, 4 araç yandı!
        Çocuklar sigara içti, 4 araç yandı!
        İsveç Çetesi'nin çatışma anları ortaya çıktı
        İsveç Çetesi'nin çatışma anları ortaya çıktı
        1 ay boyunca uykularını tam alanlar 6 yaş genç hissediyor
        1 ay boyunca uykularını tam alanlar 6 yaş genç hissediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
        TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin mahyası "Güzel ahlak cennete götürür" oldu
        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin mahyası "Güzel ahlak cennete götürür" oldu
        Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
        Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
        Karşı şeride geçen otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı
        Karşı şeride geçen otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı
        Erkekler Kupa Voley'de şampiyon Halkbank oldu
        Erkekler Kupa Voley'de şampiyon Halkbank oldu
        Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
        Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
        KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bursa'da konuştu:
        KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bursa'da konuştu: