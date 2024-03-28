Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da; çocuklara oyuncak Togg dağıttı

        CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan, partisinin Gökdere Meydanı'ndaki mitingine katılmak üzere Bursa'ya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 13:30 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da; çocuklara oyuncak Togg dağıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan, partisinin Gökdere Meydanı’ndaki mitingine katılmak üzere Bursa’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen çocuklara Togg'un oyuncak arabasını hediye etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan helikopter saat 12.30’da Merinos Stadyumu’na iniş yaptı. Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile alandan ayrılan Erdoğan, kendisini bekleyenleri selamlarken, çocuklara da Togg'un oyuncak arabası ile oyuncak bebek dağıttı. Erdoğan’ın Bursa’daki ilk durağı Heykel’deki Bursa Valiliği binası oldu. Erdoğan, Vali Mahmut Demirtaş ve tören mangası tarafından karşılandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"

        Benzer Haberler

        Cezaevine girmeden önce eğlenmeye gittiği mekanın sahibini öldürdü, ömür bo...
        Cezaevine girmeden önce eğlenmeye gittiği mekanın sahibini öldürdü, ömür bo...
        Kadınların sokaktaki kavgası kamerada
        Kadınların sokaktaki kavgası kamerada
        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin mahyası "Güzel ahlak cennete götürür" oldu
        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin mahyası "Güzel ahlak cennete götürür" oldu
        Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
        Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
        Karşı şeride geçen otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı
        Karşı şeride geçen otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı
        Erkekler Kupa Voley'de şampiyon Halkbank oldu
        Erkekler Kupa Voley'de şampiyon Halkbank oldu