Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da; çocuklara oyuncak Togg dağıttı

CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan, partisinin Gökdere Meydanı’ndaki mitingine katılmak üzere Bursa’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen çocuklara Togg'un oyuncak arabasını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan helikopter saat 12.30’da Merinos Stadyumu’na iniş yaptı. Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile alandan ayrılan Erdoğan, kendisini bekleyenleri selamlarken, çocuklara da Togg'un oyuncak arabası ile oyuncak bebek dağıttı. Erdoğan’ın Bursa’daki ilk durağı Heykel’deki Bursa Valiliği binası oldu. Erdoğan, Vali Mahmut Demirtaş ve tören mangası tarafından karşılandı.