Tekne faciasında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Bulut, düzenlenen törenle uğurlandı (2)

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

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CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİÇanakkale´nin Gökçeada ilçesinde Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'in cenazesi, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından otopsi için yakınları eşliğinde Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Bulut'un cenazesi burada yapılacak otopsinin ardından memleketi Bartın'a gönderilecek.Semih ŞAHİN-Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Muammer İRTEM

2021-02-28 15:36:43



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