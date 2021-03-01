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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUÜ, Uludağ’daki polen üretim potansiyelini araştıracak

İHA

BUÜ, Uludağ’daki polen üretim potansiyelini araştıracak

Bursa Uludağ Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTUAM), Uludağ çevresinde bulunan endemik bitkilerin arı poleni üretim potansiyelini araştıracak. 2 yıl boyunca devam edecek proje ile Uludağ’a özgü polen üretim miktarları incelenecek ve yeterli potansiyelin tespit edilmesi durumunda coğrafi işaretleme yapılacak.
BİTUAM ve Civan Arıcılık A.Ş. iş birliğinde yürütülecek projenin ilk toplantısı Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, BİTUAM Müdürü Prof. Dr. Utku Çopur, Bursa Arı Yetiştiriciliği Birliği üyeleri ve akademisyenlerin katıldığı toplantıda BİTUAM tarafından yürütülecek iki farklı projenin içeriği ve işleyiş esasları hakkındaki detaylar ele alındı.
Programda kısa bir konuşma yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin öğrenci yetiştirmek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek ve toplumsal katkıda bulunmak gibi görevleri olduğunu hatırlattı. Üniversitelerin içerisinde bulundukları toplulukların hem ortak aklını hem de yol gösterici unsurunu oluşturduklarının altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Toplumsal katkı çerçevesinde kendisini geliştirmiş personel yetiştiriyoruz. Bu yetkin personelleri kamuya ve özel sektöre sunuyoruz. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerde bulunuyoruz, inovasyon yapıyoruz ve bunları patente dönüştürüyoruz. Ticarî bir çıktı elde ediyoruz. Bunlardan hem iş dünyası hem paydaşlarımız hem de ülkemiz kazanıyor. Bu anlamda üniversitelerin üçüncü görevi yani toplumsal katkı görevi çok büyük bir önem taşıyor” diye konuştu.
BİTUAM’ın göreve geldikleri günlerde bir nebze atıl durumda kaldığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, böyle bir merkezin yeniden oluşturulması için en az 30 milyon TL gerektiğinin altını çizdi. Merkezde çok gelişmiş cihazların bulunduğunu açıklayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Burada çok önemli bir yatırım var. Bizim burayı fonksiyonel hale getirmemiz gerekiyor. Bunu da elbette ki bir takım paydaşlarla yürütebilmemiz gerekiyor. Tecrübeli ve çalışkan bir ekip oluşturduk. İnşallah daha iyi hizmet veren, üretim yapan ve patentler elde eden çalışmalar yapacaklar. Bugün arı ürünleri konusunda yürütülecek iki projenin detaylarını konuşuyoruz. Türkiye’de bu işin ciddi bir potansiyeli olduğunu gördük. O potansiyelin geliştirilmesi ve sınaileştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bursa’ya ve ülkemize kim katkı koymak istiyorsa, üniversite olarak onlara kucağımızı açtık. Bu anlayışla çalışıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.
Toplantıda konuşan BİTUAM Müdürü Prof. Dr. Utku Çopur ise Türkiye’nin arı kovanı sayısında dünyada 3. sırada yer aldığını açıkladı. Arıcılık sektörünün sadece bal üreterek büyüyemeyeceğinin altını çizen Prof. Dr. Utku Çopur, “Arıcılık, ülkemizde geniş bir alana yayılan ve dünyada ön planda olduğumuz sektörlerden birisi. Ancak sadece bal üretimi ile sektörün büyümesi ve kazançlı hale gelmesi maalesef mümkün görünmüyor. Aynı zamanda sektörde çok farklı iş kollarının olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda hayata geçireceğimiz iki proje ile Bursa’ya özgü arı polenlerinin coğrafi orijinine göre karakterize edecek ve bu şekilde sınıflandırmasını yapacağız. Projemizin en önemli tarafı da Bursa ilinin Uludağ çevresinde olan endemik bitkilerin arı poleni üretim potansiyelini tespit edeceğiz. Elde edeceğimiz sonuçlar ile Bursa’daki arıcılık sektörüne olduğu kadar ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.
Arıcılardan projeye tam destek
Proje ortaklarından Civan Arıcılık A.Ş. Genel Müdürü ve Bursa Arı Yetiştiriciliği Birliği üyesi Mustafa Civan da Bursa’da böyle bir projenin daha önce yürütülmediğini söyledi. Araştırma ve geliştirme noktasında projenin içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını aktaran Mustafa Civan, firma olarak her türlü desteği vereceklerini ve projenin sonunda çok önemli çıktılara ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.
Toplantının sonunda projeye destek verecek olan Civan Arıcılık A.Ş. firması ile iş birliği protokolü imzalandı.

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