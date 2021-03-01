İnegöl Belediyesi’nde kurslar başladı

İnegöl Belediyesi, pandemi sebebiyle uzun bir süre ara verilen ücretsiz sanat, hobi, meslek, dil eğitimi ve koro çalışmalarını yeniden başlattı.

Kurslar pandemi kurallarına uygun şekilde az sayıda kursiyerle yapılıyor. 12’şer kişilik sınıflar halinde Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde 26 kurs başladı. 2 yeni kurs için de kayıtlar alınıyor. Belediye Başkanı Alper Taban; kültür ve sanatın şehri İnegöl’de uzun süredir pandemi dolayısıyla kursların düzenlenemediğini hatırlattı. Pandemi öncesi kayıtların alındığını ve 26 kursta bu kayıtlar üzerinden eğitimlerin başladığını ifade eden Taban, “Şuan İnegöl’de kültür sanatın merkezi olan Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezimizde eğitimin başladığı kurslarımız genel muhasebe, ileri excel, arapça seviye a1, ingilizce seviye a1, temel sekreterlik, diksiyon, çocuk gelişimi, amigurimi, filografi, ahşap yakma, iğne oyası, ahşap boyama, yağlı boya resim, giyim, mefruşat, ahşap oyma ve kakma, 3 boyutlu kağıt rölyef, giyim kalıp hazırlama, el nakışları, bilgisayar işletmenliği ve drama. Bu kurslar için kursiyerler belirlenirken, geçen eylül ayında başvuruda bulunan vatandaşlarımız göz önüne alındı. Yani pandemi sürecinde kursa katılmaya hak kazanıp kursların iptal edilmesiyle eğitim alamayan vatandaşlarımız bu kurslarda eğitimlere başladı. Gençlik Merkezimizde eğitim verilen branşlar ise yetişkin keman kursu, bağlama, ney, ud ve gitar” dedi.

İki yeni kursun da kayıtlarının alınmaya başladığını duyuran Taban, “Ayrıca 1 Mart tarihi itibariyle ilk defa eğitimi verilecek olan açık alevde cam şekillendirme ve bakır kazıma kurslarımız için de www.inesmek.org adresinden kayıtlar alınmaya devam ediyor. Bu branşlarımızda da kayıt sürecinin ardından eğitim başlayacak” ifadelerinde bulundu.

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