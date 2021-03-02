Osmangazi’den online satranç turnuvası

Osmangazi Belediyesi ve Piyon Satranç Akademi, ‘Online Satranç Turnuvası’ gerçekleştiriyor. Çeşitli ödüllerin verileceği turnuva 21 Martta yapılacak.

Korona virüsü salgını sebebiyle pek çok ülkede aralarında spor müsabakalarının da bulunduğu toplu faaliyetler ertelendi. Vatandaşların evlerinde vakit geçirdiği günlerde Osmangazi Belediyesi, online hizmetlere ağırlık verdi. Son olarak Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Piyon Satranç Akademi işbirliğiyle ‘Online Satranç Turnuvası’ düzenlemeye karar verdi. 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı, genel kategorilerinde gerçekleşecek müsabakaya lisanslı sporcular katılacak.

Rakiplerine hamlelerini göstermek isteyen sporcular, 19 Mart tarihine kadar www.osmangazi.bel.tr ile www.piyononline.com adreslerinden başvuruda bulunabilecek. Turnuvada başarı gösteren sporculara ise kupa, madalya, satranç saatleri, satranç takımları ve kitaplar gibi çeşitli hediyeler verilecek.

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