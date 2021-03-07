İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Göçmen'de mutasyonlu koronavirüs tespit edildi

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA´da koronavirüs testi pozitif çıkan İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen´de mutasyonlu virüs tespit edildi. İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, son günlerde çeşitli belirtilerin görülmesi üzerine PCR testi yaptırdı. Testin sonucu pozitif çıkarken Göçmen´de mutasyonlu virüs tespit edildi. Çin´den getirilen koroavirüs aşısının 2 dozunu da olan Göçmen´in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-07 12:24:56



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