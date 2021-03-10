AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları'ndan denetimdeki polislere kandil simidi

Bursa'da AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Çağatay Muti ve yönetim kurulu üyeleri, uygulama noktasında görev yapan emniyet mensuplarına kandil simidi ikramında bulundu.

AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Çağatay Muti ve yönetim kurulu üyeleri, ilçede birçok noktada denetim gerçekleştiren polisleri ziyaret ederek onlara kandil simidi ikramında bulundu. AK Parti Osmangazi Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Burak Pekdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Polislerimizin her zaman yanında olacağız. Polis teşkilatımız huzur ve güvenin temsilidir. Allah hepsinden razı olsun. Görevlerinde başarılar diliyoruz" dedi.

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