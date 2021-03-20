Hipertansiyon kontrolünde 5 altın kural

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysun Özbek, hipertansiyonu yani yüksük tansiyonu kontrol altına almak İçin 5 altın kuralın olduğunu söyledi.

Hipertansiyon kısaca yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon) anlamına geldiğini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysun Özbek, "Kanı kalpten dokulara taşıyan damarların basıncı, hastaya ait yaş, cinsiyet, ırk gibi, istirahat, efor gibi ve stres, sevinç gibi durumlardan etkilenen bir ölçüm değeridir. Normal kan basıncı değeri istirahat halindeki normal bir yetişkinde kabaca 120/80 milimetre cıva. Kan basıncının uyku sırasında düşük, duygu yoğunluğu fazla olan durumlarda yüksek olması kaçınılmazdır. Yine basitçe atardamar kan basıncı devamlı olarak 140/90 milimetre civa üzerinde seyrediyorsa, hipertansiyon söz konusudur. Hipertansiyon gelecekte kalp damar hastası olup olmayacağımızı, kalp krizi veya felç geçirip geçirmeyeceğimizi belirleyen en önemli göstergelerden biridir. Doğru şekilde tansiyon ölçümleri yapılıp, teşhis konduktan sonra uygun bir tedavi ve yaşam tarzı değişikliği ile artan kan basıncı düşürülebilir, kalp ve dolaşım sistemi ile nörolojik sistem üzerindeki hastalık yükü azaltılabilir" dedi.

Dr. Aysun Özbek, ’’Sabah ilk idrar yapıldıktan sonra aç karnına, rahat bir koltukta dinlenmiş olarak en az 5 dakika oturup sonra ölçüm yapılmalıdır. Ölçüm esnasında bacaklar sarkık olmalıdır. Yine akşam yemeği öncesi de ölçüm yapılarak toplam günde en azından 2 kez ölçüm yapılması faydalı olacaktır. Normalde tansiyon, sağ kolumuzda, sola göre daha yüksektir. Dolayısıyla normalde sağ koldan takip yaparız. Ancak sağ kola giden damarlarda daralma olan kişilerde sağda düşük, sol kolda daha yüksek kan basıncı olabilir. Bu durumda sol koldan da ölçüm yapmak gerekir’’ dedi.

İki kolunuz arasındaki kan basıncı değerleri 10 milimetre civa üzerindeyse, doktorunuza başvurulmalıdır. Sigara içiyorsanız hemen bırakın. Boyunuza göre İdeal kilonuza inin. Kolesterol ve şeker yüksekliği açısından temkinli olun. Bitkisel besinlerden zengin, az tuzlu bir diyet yapın" şeklinde uyardı.

Sağlıklı ve dengeli beslenme ve düzenli egzersizin yanı sıra stres kontrolü gibi faktörler, tansiyon ölçüm değerlerinin yükselmesini engellediğini ifade eden Özbek, "Tansiyonu kontrol altına almak İçin 5 altın kuralı şöyledir. Vücut ağırlığının kontrol altında tutulması ve fiziksel aktiviteyi arttırma. Alkol tüketiminin fazla olmaması. Günlük sodyum miktarı. Böbrek yetmezliği gelişmemiş bireylerde potasyum alımının arttırılması. Psikososyal stresin azaltılması. Yapılabilecek en önemli korunma faktörü ise koruyucu kimyasalların dolayısıyla tuz miktarının çok fazla olduğu paketlenmiş gıda malzemeleri ve işlenmiş yiyeceklerden uzak durmak. Sonuçta ne yiyorsak oyuz"

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