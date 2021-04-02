Tarihî çeşme projesine TÜBİTAK birinciliği

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda eğitimini sürdüren Ayşegül Aydemir, hazırladığı ‘Mustafakemalpaşa’nın Unutulan Tarihî Çeşmeleri’ adlı projesiyle TÜBİTAK bölge finâllerinde birinci oldu.

TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında bölgesel proje değerlendirmeleri tamamlandı. Yarışmaya Bursa’dan katılan okullar 12 alanda toplam 11 derece aldı. Bursa bölgesi değerlendirmeleri 2526 Mart tarihleri arasında yapıldı. 180 projenin çağırıldığı bölge finâllerinde Bursa 40 proje ile yarıştı. Bursa’dan katılan projeler 12 alanda 11 derece alarak büyük bir başarıya imza attı. Bursa’dan toplam 11 okul 5 birincilik, 5 ikincilik ve 1 üçüncülük ödülüne lâyık görüldü.

Bölge finâlinde Mustafakemalpaşa’yı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 11D sınıfı öğrencisi Ayşegül Aydemir temsil etti. Başarılı öğrenci, danışmanlığını aynı okulda tarih öğretmeni olan Fatma Şen’in yaptığı ‘Mustafakemalpaşa’nın Unutulan Tarihî Çeşmeleri’ adlı proje ile tarihkültürel miras kategorisinde birinci oldu.

Birincilik alan projelerdeki öğrenciler ve danışman öğretmenler ulusal finâle katılmaya hak kazandı.

131 mahallesi bulunan ilçede yapılan taramalarda 1200 civarında çeşme tespit edildi. Proje yürütücüleri, bu çeşmelerden kitâbesi olan ve tarihî vasfı bulunan 8 tanesi üzerinde çalışma yaptı. Çeşmelerin kültürel mirasa dâhil edilip literatürde yerlerini almaları, bakım ve onarımlarının yapılması için gerekli teşebbüsler başlatıldı.

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