Bursa'da sokaklar boş kaldı

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Bursa'nın risk haritasında çok yüksek riskli (kırmızı) olmasından dolayı cuma akşam 21.00’den pazartesi sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar boş kaldı.

Bursa'da dahil 58 ilde korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 5 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokaklar sessizliğe büründü. Yayınlanan yeni risk haritasında 1 il düşük riskli (mavi), 10 il orta riskli (sarı), 12 il yüksek riskli (turuncu) kategoride yer aldı. İçinde Bursa'nın da ye aldığı 58 il ise, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride değerlendirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge çerçevesinde uygulanan kısıtlama kapsamında 1 aydır hafta sonları yoğun olan sokak ve caddeler boş kaldı.

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