Otomotiv ihracatı martta 2,9 milyar dolar oldu

Türkiye ihracatının sektörel bazda son 15 yıldır şampiyonu olan otomotiv endüstrisi, tarihindeki en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamına ulaştı. Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı mart ayında yüzde 40 artışla 2,9 milyar dolar oldu.

Doğrudan 300 bin kişiye istihdam sağlayan otomotiv endüstrisi, tarihindeki en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamına ulaştı. Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı mart ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 2,9 milyar dolar oldu. Bu yıl sonunda ihracat hedefi 30 milyar dolar olan otomotiv sektörü, ilk çeyrekte yüzde 10 artışla 7,7 milyar dolar ihracata ulaştı. Türkiye ihracatından yüzde 17 pay alan sektörün ilk üç aylık ortalama ihracatı da 2,56 milyar dolar oldu.

Martta en büyük ürün grubu yüzde 36,5 artışla 1 milyar 49 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Tedarik Endüstrisi olurken, Binek Otomobil ihracatı yüzde 31 artarak 1 milyar 35 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 82 artarak 549 milyon dolar ve OtobüsMinibüsMidibüs ihracatı da 4,5 azalarak 98 milyon dolar oldu. Tedarik Endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracatta yüzde 51 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 102, Fransa’ya yüzde 39, ABD’ye yüzde 35, Rusya’ya yüzde 65, Birleşik Krallık’a yüzde 23, Polonya’ya yüzde 58 ihracat artışı, diğer yandan Romanya’ya yüzde 34 düşüş görüldü.

Martta Binek otomobillerde en büyük pazar Fransa’ya yüzde 93, İtalya’ya yüzde 162, İspanya’ya yüzde 62, Almanya’ya yüzde 94, Polonya’ya yüzde 62, Mısır’a yüzde 49 ihracat artışı görülürken, İsrail’e yüzde 28 ihracat düşüşü oldu. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a yüzde 149, Fransa’ya yüzde 134, Belçika’ya yüzde 119, Slovenya’ya yüzde 36, İtalya’ya yüzde 129, ABD’ye yüzde 243 ihracat artışı kaydedilirken, Hollanda’ya ise yüzde 91 düşüş yaşandı. Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 8, yine önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 142 artış, İtalya’ya yüzde 36, Çekya’ya yüzde 92 düşüş görüldü. Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı ise yüzde 66 artışla 122 milyon dolar oldu.

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