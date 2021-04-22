Frutti Extra Bursaspor, Başantrenör Alimpijevic ile sözleşmesini 3 yıl uzattı



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, Başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesi 3 yıl uzatıldı. Başkan Sezer Sezgin yaptığı açıklamada, "Kendisi sezon ortasında takıma katılmasına rağmen, bizim kimyamız ve Bursaspor camiası ile uyuştu." dedi.Barış Spor Salonu'nda Kulüp Başkanı Sezer Sezgin, Genel Menajer Nedim Yücel ve Başantrenör Dusan Alimpijevic'in katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon sergilediği mücadele ile öne çıkan, aynı zamanda Avrupa heyecanı da yaşayan Frutti Extra Bursaspor'da, Başantrenör Dusan Alimpijevic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.Sezonun son maçını oynayacaklarını belirten Başkan Sezgin, takım kaptanları Ender Arslan'ın yeşil beyazlı forma altında basketbolu bırakmasının, kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.Genel Menajer Nedim Yücel ve yönetim kurulu ile yapılan görüşmelerin sonucunda ortak alınan kararla Başantrenör Alimpijevic'in sözleşmesinin uzatıldığını kaydeden Başkan Sezgin, "Kendisi sezon ortasında takıma katılmasına rağmen bizim kimyamız ve Bursaspor camiası ile uyuştu. Uzun vadede planlamalarımız var. Bu sene Eurocup'ta oynamak bizim için çok zor oldu. Pandemi bitmeden bizler Avrupa kupalarına katılma konusunu teknik ekip ve yönetim ile değerlendiririz ancak taraftarlı olacaksa ben şahsen kesinlikle oynamak isterim." dedi.Sözlerine Türkçe "Merhaba "diyerek başlayan Dusan Alimpijevic ise, başkan, genel menajer, sponsorlar ve taraftara teşekkür ederek, sezon içerisinde doğru yolu bulmalarında çok yardımcı olduklarını ifade etti.Genç antrenör yaptığı açıklamada, "Ben buraya geldiğimde bir şeyleri değiştirmek için istediğimi açıklamıştım. Yine aynı hedefle bir şeyler kazanmak, değiştirmek için çalışacağız. Biz tüm takım, staff ve yönetimle başarılı olduk. Eurocup maçlarında galip gelmek çok önemliydi. Bu galibiyetlerde takımın başında bulunmak benim adıma gurur vericiydi. Eurocup'ta az galibiyetimiz vardı. Kötü dönemler geçirdik ama 7 Ocak tarihinde takım olarak koronavirüsten kurtularak daha rahat bir lig sonu getirdik. Bu kulüpte herkes çok ciddi bir çalışma içinde ve sezon bitmeden benimle sözleşme yineliyorlar. Ben bu şehirde ve kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Büyük hedefler için çalışmaya devam edeceğiz. Kesinlikle şunu söylemek isterim ki, Bursaspor taraftarı ile salonda bir arada olmak istiyorum. Bursaspor'un çok ciddi hedefleri var ve bunu oldukça açık bir şekilde anlaşılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.Gelecek sezonun kadro yapılanması konusunda ise Alimpijevic, "Ciddi bir kulüp olarak bu konuda çalışmalarımız var. Öncelikle takımda kalacak oyuncular ile ilgili bir netleştirme yapmamız gerekiyor. Sizler de hak verirsiniz ki şu aşamada isim vermek doğru olmaz." dedi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-04-22 16:00:22



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