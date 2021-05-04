Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Bursa´nın Gemlik ilçesinde, fabrika işçisi İlknur Kaya'nın yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 19 işçinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma kapsamında, midibüs sürücüsü İbrahim S., dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Öte yandan İlknur Kaya'nın, evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenildi.Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Kazım Bulut

2021-05-04 10:46:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.