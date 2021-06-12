Çuvalların altına saklanan şahıs böyle yakalandı Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü “Türkiye Aranan Şahıslar Uygulaması” kapsamında Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin yaptığı çalışmalar sonucunda dolandırıcılık suçundan 51 yıl hapis cezası bulunan bir kişi ve beraberinde 14 aranan şahıs gözaltına alındı. Aranan şahıslardan bir kişi ise saklandığı çuvalların altında yakalandı.

Uygulama kapsamında, dolandırıcılık suçundan 51 yıl 3 ay 4 gün hapis cezası ile aranan M.Y., hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan A.A., 17 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan N.B, 15 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ile aranan E.K., 13 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile aranan E.G., 8 yıl hapis cezası ile aranan İ.K., 7 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan Y.E., kasten öldürme suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile aranan H.K., uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan S.K., 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan A.O., kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A.T., hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan E.S.B., konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 1 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan E.M , silahla tehdit suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan E.S., kumar oynamak için yer temin etmek suçundan 10 ay hapis cezası ile aranan Y.B., ile birlikte haklarında yakalama kararları bulunan toplam 15 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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