Bursa'nın İznik ilçesinde mobilya atölyeleri göle döndü

Bursa'da dün geceden beri etkili olan yağmur yağışı, hayatı olumuz etkiledi. İznik ilçesinde mobilya atölyeleri göle döndü.

Bursa'da dün akşamdan itibaren aralıklarla yağan yağmur, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili oldu. Zeminin altında kalan veya bir olan İznik ilçesindeki dükkanları su bastı. Yağmur sularının girdiği mobilya atölyelerindeki ağaçlar su altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla dolan suları tahliye etti.

Belediye ekipleri de gelen ihbarlar çerçevesinde suları tahliye etti.

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