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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lojistikte entegre hizmet dönemi

İHA

Lojistikte entegre hizmet dönemi

Türkiye'de ve dünyada bütün iş kollarında hızlı iş süreçleri önem kazanırken, lojistik sektörü de bu değişime ayak uyduruyor. Klasik lojistik faaliyetlerine ek olarak, özellikle sanayi bölgelerinde kullanılan entegre lojistik taşımacılığına yatırım yapan firmalar öne çıkıyor.
Sanayinin tercihi milk run taşımacılık
Artan kapasiteyle birlikte stok yönetim süreçlerinin de dinamik hale geldiği günümüzde, fabrikalar tedarikçilerinden ve yan sanayi firmalarından gelen ürünleri, kendi üretim planlamalarına eş zamanlı olarak taşıtıyor. Bu sayede, sanayi tesisleri daha fazla ürün çeşidini, az stok miktarlarıyla üretime kazandırarak kaliteli üretim hacmine ulaşıyor.
“İhtiyaca göre lojistik hizmeti sunuyoruz”
Sektörde çok hızlı bir değişim yaşandığını söyleyen Kıvanç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yüksel, “Sektörlerin ihtiyaçlarını iyi analiz ederek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik lojistik çözümler sunuyoruz. Doğru ve hızlı planlamayla zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlayan Milk Run yöntemiyle, taşınacak ürünleri tek bir araçta birleştirip, lojistik süreçlerinizi verimli hale getiriyoruz. Özellikle otomotiv sektörü için gerçekleştirdiğimiz “Milk Run” taşıma modeliyle avantajlı bir lojistik desteği sunuyoruz” dedi.
Adını, ABD’deki süt dağıtımından alan Milk Run Taşımacılık; araç tarafından belirli bir program çerçevesinde çeşitli noktalardan aynı veya farklı yüklerin alınarak bir veya birden fazla noktaya teslim edilmesi ve teslimatlar sırasında boş kapların toplanması veya tüm teslimatlar tamamlandıktan sonra ters güzergâh izlenerek boş kapların toplanarak geri getirilmesi sistemine dayanıyor.

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