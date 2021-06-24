Gemlik’e Kuşadası’ndan ziyaret

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ı ziyaret etti. İki Başkan Kuşadası ve Kumla’da devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güneş ve beraberindeki heyet ile Gemlik Belediyesi’nde bir araya geldi. İki önemli turizm kentinin başkanları, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular. Hediyelerin takdim edilmesinden sonra iki başkan Küçük Kumla sahilinde devam çalışmaları yerinde incelediler. Kumla sahili Yunuslar Mevkii’nde başlayan incelemelerde yeni yerleştirilecek duş ve tuvaletlerin yerleri kontrol edildi. Ayrıca plaj görevlilerinin çalışmaları da denetlendi.

Pandemi sürecinde pek çok belediyede rutin hizmetlerin ilerlediğini söyleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hizmet gerçekleştirebilen belediyenin az olduğunu söyledi. Gemlik Belediyesi’nin iki yıllık dönemde yalnızca pandemi ile mücadele etmediğini, Gemlik’e çok ciddi hizmet ürettiğini belirten Başkan Günel şöyle konuştu: “Birçok konuda belediye başkanlarının işi hem çok zor hem de çok kolay. Zorlukları yaşadığımız bir dönem. Başkanımın emeklerine ekibinin ellerine sağlık. Kuşadası’nda da benzer yanlarımız var. Turizmde turistin beklentisi aynı. Başkanım konusuna hakim. Kendisini kutluyorum. Biz de buradan ev mi alsak diye düşünmeye başladık.”

Kumla’nın denize girmeye en uygun bölge olduğunu söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, seyyar tuvalet, duş, şezlong ve diğer plaj hizmetleri ile Marmara Bölgesi’nin en güzel sahillerinden biri olmaya hazırlandığını söyledi. Gemlik’in bir turizm yöresi olduğunu belirten Sertaslan şöyle konuştu:

“Kumla sahilimizi daha kaliteli hale getirerek çokça tercih edilen bir tatil yöresi haline getiriyoruz. Böylece gerek uzun süreli gerek günübirlik tatilcilerimiz buraya gelecek, onlar için hazırladığımız hizmetlerden yararlanacak, esnafımızdan alışveriş yapacak, böylece herkes kazanacak. Bu yıl sahillerde işgale de son veriyoruz. Hiçbir izin verilen sınırın dışında masa ve sandalye çıkarmayacak. Ayrıca plaj görevlilerimiz de tatilcilerimizin denizdeki güvenliğini sağlayacak. Bu yıl Kumla’ya gelen tüm vatandaşlarımız, belediyemizin özenli hizmetleri ile keyifle tatillerini geçirebilecekler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.