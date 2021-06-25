Mudanyalı arıcılar sertifikalarını aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanyalı arıcılar sertifikalarını aldı

İHA

Mudanyalı arıcılar sertifikalarını aldı

Mudanya Kaymakamlığının öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen arcılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler törenle sertifikalarını aldı.
Sertifika törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, İlçe Millî Eğitim Müdürü Suat Topal, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ katıldı. 22 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında toplam 72 saat teorik ve pratik uygulamalı arıcılık kursunu toplam 48 kursiyer bitirdi. Tatbikî dersler ve imtihan neticesinde 47 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.
Mudanya'da toplam 39 yerleşim yerinde 100 Arıcılık işletmesinde yaklaşık 5 bin kovan bulunuyor. değişen iklim ve fenolojiye göre yıllık 45 ile 70 ton ton arasında bal üretimi yapılabiliyor. Bakanlıkça uygulanan arıcılık desteklemesi kapsamında 2020 yılında Mudanya ilçesinde 57 arıcıya ait 3982 fennî kovana toplam 59 bin 730 TL. destekleme ödemesi yapıldığı açıklandı.
Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, "ilçemizin zengin bitki florasında ilkbahar, yaz ve sonbahar döneminde çiçeklenme uzun sürmekte. Arıcılık açısından bol polen, nektar, propolis kaynağı mevcuttur. Arıcılık yapan üreticilerimizin teknik bilgi, beceri, yeni uygulamalar konusunda bilgilendirilmeleri, arıcılığa yeni başlayacak olanlar için ek gelir elde etme imkânı var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık ordusu yeni mezunlarla güçleniyor
YEREL HABERLER Sağlık ordusu yeni mezunlarla güçleniyor
Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz
YEREL HABERLER Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz
Burkay: “Kaybedecek vakit yok, hızla üretime odaklanmalıyız”
YEREL HABERLER Burkay: “Kaybedecek vakit yok, hızla üretime ...
Uludağ’ın lezzeti Bursasu, “sıfır sodyum” oranıyla sağlığa değer katıyor
YEREL HABERLER Uludağ’ın lezzeti Bursasu, “sıfır sodyum” oranıyla ...
UTİB’in UR-GE projesinde gündem ‘GRI’ standartları
YEREL HABERLER UTİB’in UR-GE projesinde gündem ‘GRI’ standartları
İnegölspor, Sercan Çobanoğlu ile anlaştı
YEREL HABERLER İnegölspor, Sercan Çobanoğlu ile anlaştı
Bursa müzeleriyle Heritage İstanbul’da
YEREL HABERLER Bursa müzeleriyle Heritage İstanbul’da
(Özel) Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar Evlerinde misafir ettikleri turistler öyle mesajlar bıraktı ki
YEREL HABERLER (Özel) Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ...
Kestel’in dört bir yanından müzik sesleri yükseldi
YEREL HABERLER Kestel’in dört bir yanından müzik sesleri yükseldi
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri alpakalar
YEREL HABERLER Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri alpakalar
Bursa’da YKS’ye girecek öğrencilere kütüphanede sürpriz konser
YEREL HABERLER Bursa’da YKS’ye girecek öğrencilere kütüphanede ...
Bursa'da ileri biyolojik arıtma için 400 milyon liralık yatırım Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Marmara'ya kıyısı olan 7 şehir için talep ettiği biyolojik arıtma Bursa'da son 4 yılda hayata geçirildi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Deniz salyası konusunda en şanslı Marmara şehriyiz" "Orhangazi ve İznik'e 120 milyon liralık arıtma yatırımı yapacağız. Artık mesken atığı meselemiz kalmayacak"
YEREL HABERLER Bursa'da ileri biyolojik arıtma için 400 milyon ...
Kuraklığa karşı yer altında depolama çözümü... Bursa’daki 3 yer altı su depolama tesisi hizmete girdi
YEREL HABERLER Kuraklığa karşı yer altında depolama çözümü... ...
İkiz bebeklerin üzerine kaynar su döküldü
YEREL HABERLER İkiz bebeklerin üzerine kaynar su döküldü
Bursa'da karton toplayıcılarının biber gazlı kavgası hastanelik etti
YEREL HABERLER Bursa'da karton toplayıcılarının biber gazlı kavgası ...
Elektrikli bisikletle koltuk taşıdı
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletle koltuk taşıdı
Yeşilay Bursa Şubesinde görev değişikliği
YEREL HABERLER Yeşilay Bursa Şubesinde görev değişikliği
Borçlarınızı yapılandırma fırsatını kaçırmayın
YEREL HABERLER Borçlarınızı yapılandırma fırsatını kaçırmayın
Bisiklet üzeri koltuk!
YEREL HABERLER Bisiklet üzeri koltuk!
Tarihi Kentlerde büyük buluşma
YEREL HABERLER Tarihi Kentlerde büyük buluşma
Merpa 115 kamera ile 24 saat gözetim altında
YEREL HABERLER Merpa 115 kamera ile 24 saat gözetim altında
Bursaspor'un forma reklam gelirleri yükseldi
YEREL HABERLER Bursaspor'un forma reklam gelirleri yükseldi
Yeşil alan sulamalarında ‘Yıldırım’ tasarruf
YEREL HABERLER Yeşil alan sulamalarında ‘Yıldırım’ tasarruf
Halil Yiğit Yitmez TECO Karacabey Belediyespor’da
YEREL HABERLER Halil Yiğit Yitmez TECO Karacabey Belediyespor’da