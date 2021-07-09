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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurbanlıklar Özhan’da satışa çıktı

İHA

Kurbanlıklar Özhan’da satışa çıktı

Özhan Marketler Zinciri’nde Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor. Küçükbaş kurbanlıklar Geçit Mağazası’nda satışa çıktı.
Mağazalar Zinciri Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, Müşterilerimizin talepleri üzerine her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlık satışlarına başladık. Kurban satışlarımıza büyük ilgi var. Önceliğimiz müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak. Uzman kadromuzla birlikte kurban satışkesim alanımızda müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Müşterilerimiz randevularını oluşturduktan sonra hijyen kuralları göz önünde bulundurularak işlenen etler tam zamanında teslim edilecek. ” dedi.
Kalite garantili kurbanlıklarda kg fiyat 44.90TL olarak belirlenmiş olup kredi kartıyla satış imkanı sunuluyor. Anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla 4 taksitli satış avantajı da sunan zincir mağaza, satılan kurbanlıklara kesim gününe kadar ücretsiz muhafaza ediliyor.
Bursa ili'' Kurban Hizmetleri Komisyonu'' tarafından onaylı olarak kurban satış ve kesim işlemi yapılıyor. Sağlıklı, besili, kurban olma yaşında olan kurbanlıklar Devlet Veterinerlik Hekimi tarafından sağlık raporları verilmiş ve Türkvet'' sistemine kayıtlı zoonoz hastalıklardan ari hayvanlardan seçiliyor. Deneyimli ekipler tarafından müşterilerin beklentilerine göre kurban seçiminde yardımcı olunarak seçilen kurbanlıklar, işaretlenip kesim gününe kadar muhafaza ediliyor.
Satılan kurbanlıklar '' Veteriner hekim kontrolünde'' deneyimli kasaplar tarafından kesilerek, usulüne uygun parçalanıp müşterilere teslim ediliyor.
Mağazalar zincirinden randevu alınarak sıcak parçalama ve soğuk kemiksiz parçalama olarak 2 farklı şekilde parçalama hizmeti alınabiliyor.Sıcak parçalama hizmetinde, kesim sonrasında usulüne uygun şekilde 12 parçaya bölünerek poşetlerde teslim ediliyor.
Kafes 2 parça / kol ve butlar 4 parça / fileto 1 parça /gerdan 1 parça / döş 2 parça / kelle 1 parça / sakatatlar 1 parça olmak üzere özenle hazırlanıyor.
Soğuk Parçalama hizmetinde ise kesilen kurbanlıklara takip numarası verilerek soğuk hava deposunda bir gün dinlendirilen kurbanlıklar uzman Özhan kasaplarınca işlenerek yağı ve kemiği ayrıştırılıp köpük tabaklarda porsiyonlanıyor. Teslimat saatinde kurban kolisiyle teslim ediliyor.
Kesim esnasında oluşan atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırılıp, kurban derileri isteğe bağlı olarak Türk Hava Kurumu’na bağışlanabiliyor.
Sağlıklı koşullarda satış alanına nakledilen ve hayvan refahı düşünülerek oluşturulan satış ve kesim alanında, tüm hijyen önlemleri alınmakta. Giriş noktasında ateş ölçümleri yapılıyor. 38 derece ve üzerinde ateşi olanlar alınmıyor. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilip, satış alanında 8 m2’ye 1 kişi olacak şekilde önlem alınıyor. Aynı zamanda dezenfektanlarla el hijyeni sağlanırken, alana maskesiz girişe izin verilmiyor. Kurban kesim alanında kurbanlıkların temas ettiği noktalar dezenfektanlarla sık sık temizleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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