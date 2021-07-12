Bursa'da hareketli dakikalar Evdeki 2 kız kardeşini rehin aldığı iddia edilen şahıs, polisin üzerine ateş açtı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs, evinin penceresinden polisin üzerine ateş açtı. Şahsın evdeki 2 kız kardeşini de rehin aldığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu öne sürülen Halil A., evinin camından polis ekiplerine ateş açtı. Şahıs polis ekiplerinin yaklaşık 1 saattir süren çabalarına rağmen teslim olmazken, olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Halil A.'nın evdeki 2 kız kardeşini de rehin aldığı öne sürüldü.

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