Marmara’nın trafiğine helikopterli denetim Jandarma helikopteri Marmara’yı gerdanlık gibi saran otoyolu denetledi Bursa’da bayramda trafik yoğunluğuna havadan denetim

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Marmara’nın trafik yoğunluğunu helikopterle denetledi. Marmara Bölgesini gerdanlık gibi saran otoban üzerinde uçan ekipler her noktayı kontrol ederken, Bursa genelinde 56 farklı noktada 300 personel ile bayram sonuna kadar uygulamaların devam edeceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı himayesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen çalışmalar kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, kentteki birçok noktada trafik uygulamaları gerçekleştiriyor. 56 farklı noktada 300 personel ile gerçekleşen uygulamalar, bayram sonuna kadar devam edecek.



Meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek ve yoğunluğu izlemek için Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri jandarmaya ait bir helikopterle havadan denetim yaptı. Özellikle trafik yoğunluğu olan Bursa’yı İstanbul, İzmir ile Eskişehir ve Ankara’ya bağlayan karayollarını denetleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri karadaki ekiplere bildirdi. Helikopterden gelen bilgiler üzerine kural ihlalinde bulunan araçları durduran yer ekipleri, sürücüler hakkında işlem yaptı. Öte yandan Bursa genelinde, trafik yoğunluğunun bulunmadığı görüldü.

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