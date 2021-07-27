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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azerbaycanlı öğrenciler Karabağ toprağına Bursa’da kavuştu

İHA

Azerbaycanlı öğrenciler Karabağ toprağına Bursa’da kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz ay yaptığı Azerbaycan ziyareti sırasında kendisinden vatan toprağı isteyen Bursa’da eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerin hayalini gerçekleştirdi. 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Karabağ’ın toprağını Başkan Aktaş’tan teslim alan Azerbaycanlı öğrenciler duygusal anlar yaşadı.
Geçtiğimiz Haziran ayında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a giden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Haziran Azerbaycan Millî Kurtuluş Günü vesilesiyle Bursa’da etkinlik yapan Azerbaycanlı öğrenciler ve tedavi gören Azerbaycanlı gazilerle de görüntülü sohbet etmişti. Sohbet sırasında öğrenciler, Başkan Aktaş’tan işgalden kurtarılan Karabağ’a olan hasretlerini bir nebze de olsa dindirmek adına vatan toprağı istemişti. Başkan Alinur Aktaş da öğrencileri kırmayarak Türkiye dönüşünde yanında hatıra olarak Karabağ toprağı getirdi. Başkan Alinur Aktaş, kendisini ziyaret eden Azerbaycanlı öğrencilere vatan toprağını kavanoz içinde teslim etti. Yöresel kıyafetler giyen öğrenciler, 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan vatan toprağını ellerine alırken duygusal anlar yaşadı.
“Kardeşliğimiz ve birlikteliğimiz daim olsun”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan’ın Türkiye için çok değerli ve kıymetli olduğunu söyledi. Büyük Azerbaycan Şairi Nizami Gencevî’nin 880. doğum yıldönümü vesilesiyle Bursa’da anıldığını hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, Azerbaycanlı öğrencilere bir buçuk ay önce verdiği sözü yerine getirmenin de mutluluğunu yaşadığını belirtti. ‘İki devlet, tek millet’ diye ifade edilen ve yüreklerin beraber çarptığı Azerbaycan halkına selam gönderen Başkan Alinur Aktaş, “Bu sene 15 Haziran’da SOCAR’ın bazı çalışmalarını yerinde incelemek üzere Azerbaycan’a gitmiştik. O gün Bursa’da da Azerbaycanlı kardeşlerimiz Karabağ zaferinde gazi olan 12 kardeşimizi hastanede ziyaret ediyorlardı. Ekip arkadaşlarımız da onlara dahil olmuştu. O ziyaret esnasında bizden Karabağ toprağı istemişlerdi. Onlarla görüntülü konuşmuştuk. Bugün de sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah, Azerbaycan ve Karabağ’ın bundan sonrasını esen eylesin. Kardeşliğimiz ve birlikteliğimiz daim olsun. İnşallah bu topraklar ilelebet hür ve özgür bir şekilde Azerbaycanlı hemşerilerimize mekan olsun” dedi.
Azerbaycanlı öğrenciler adına Karabağ toprağını teslim alan Uludağ Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Sanat Topluluğu Başkanı Latife Naghdaliyeva, işgalden kurtarılan vatan toprağına kavuştuğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Azerbaycanlı öğrencilere ve Azerbaycan’a her zaman destek olduğunu dile getiren Naghdaliyeva, “44 gün süren savaştan sonra zafer kazandık. 30 senelik hasret son buldu. İnşallah bizler de artık Karabağ topraklarını görebileceğiz, ziyaret edip kavuşacağız. Ama o zamana kadar hasretimizi dindirmek adına Azerbaycan’ı ziyaret eden Başkanımız Alinur Aktaş’tan Karabağ toprağı istemiştik. Çok sağ olsun bizleri kırmadı. Bu toprağın elimde olmasından dolayı çok duyguluyum ve mutluyum. Ben de Karabağ’ı hiç görmedim. İnşallah teslim aldığım toprakla az da olsa hasret gidereceğiz. Umarım en kısa zaman da Karabağ’ı görürüz. Tekrar Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Başkan Aktaş ve Azerbaycanlı öğrenciler, iki devletin bayrağını açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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