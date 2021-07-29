Bursaspor, transfer tahtası için Serdar Özkan’la anlaşma sağladı

Transfer tahtasını açabilmek için yoğun çaba sarf eden Bursaspor yönetimi, eski oyuncusu Serdar Özkan'la da anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da transfer tahtasında sona gelindi. Yasağı kaldırabilmek için 44 dosyanın yüzde 90’ını açan yeşilbeyazlı yönetim, büyük sorunlar yaşadığı eski oyuncusu Serdar Özkan’la da anlaşmaya vardı. Bursaspor Kulübü Başkan Danışmanı Beytullah Süat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Daha önce ciddi sıkıntılar yaşadığımız Serdar Özkan, tahta için gerekli kolaylığı sağlamıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bursaspor Kulübü’nün birkaç gün içinde transfer tahtasını açması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.