Bursaspor’da transfer tahtası resmen açıldı

Bursaspor Kulübü, uzun zaman sonra transfer yasağını resmen kaldırdı. Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, müjdeli haberi camiaya duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da beklenen gelişme yaşandı. Yeşilbeyazlı kulüp, uzun zamandır mağduriyet yaşadığı transfer yasağını resmen kaldırdı. Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, sosyal medya hesabından konuyla ilgili müjdeli haberi camia ile paylaştı. Adanur, 44 dosyadan kalan kişi ve kurum sayısının sıfır olduğunu açıkladı. Emin Adanur, ayrıca "Bursaspor sen çok yaşa, canım feda olsun sana" ifadelerini kullandı. Yeşilbeyazlı takımda artık gözler transfere çevrildi. Bursaspor'un yapacağı hamleler merakla bekleniyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.