Bursa’da tır ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Bursa’da tır ile traktör çarpıştı. Metrelerce sürüklenen traktör römorkunda bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Çakırca köprü mevkiinde meydana gelen kazada İznik’ten Orhangazi istikametine doğru seyreden 78 AN 870 plakalı tır, yolun karşısına geçen İbrahim Güner idaresindeki traktöre çarpıp metrelerce sürükledi.

Traktör sürücüsü İbrahim Güner ile römorkta bulunan eşi Tülay Güner ve çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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