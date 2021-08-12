Oyun oynarken balkondan düşen Ecrin, yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynadığı sırada 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Ecrin D. yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Fatih Mahallesi, Erdoğdu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Ecrin D., iddiaya göre oyun oynamak için balkona çıktı. Balkonun korumalıklarına tırmanan küçük kız, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düştü. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan ailesi, Ecrin'i özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sol kolu kırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-08-12 23:19:04
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