Oyun oynarken balkondan düşen Ecrin, yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynadığı sırada 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Ecrin D. yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Fatih Mahallesi, Erdoğdu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Ecrin D., iddiaya göre oyun oynamak için balkona çıktı. Balkonun korumalıklarına tırmanan küçük kız, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düştü. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan ailesi, Ecrin'i özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sol kolu kırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-08-12 23:19:04



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