Roket ve drone yarışması göz kamaştırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Roket ve drone yarışması göz kamaştırdı

İHA

Roket ve drone yarışması göz kamaştırdı

İnegöl Belediyesi’nin ikinci kez düzenlediği Teknoloji Festivali etkililikleri kapsamında Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) tesislerinde yapılan roket ve drone yarışması göz kamaştırdı.
İlçeler bazında ulusal düzeyde bir ilki gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, teknoloji severleri Teknoloji Festivalinde buluşturdu. 20 Ağustos tarihinde başlayan Festivalin ikinci gününde Doğa Sporları Turizm Merkezi’nde oluşturulan alanda roket ve drone yarışması düzenledi. Yarışmalara başvuru yapan adaylar, ilk olarak oluşturulan parkurda dronelarını havalandırdı. Ardından ise adayların yaptığı roketler uçuruldu.
İkinci Teknoloji Festivali’nde kariyer söyleşisi alanında Nikâh Dairesi önünde gerçekleşen etkinlikte saat 20.30’da Gazeteci yazar Nagehan Alçı İnegöllülerle buluştu. Alçı, ‘’Teknolojik Yetkinlik Çağında Gazetecilik’’ başlığı altında gençlere tavsiyeler vererek, bir süre gençlerle sohbet etti.
Teknolojik anlamda yatırımlarıyla bilinen Akınsoft firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Özgür Akın’ın kaleme aldığı ‘’Ütopyana Dokun’’ isimli kitabı imzalı olarak okurlarına hediye edildi. Sahneden konuşma yapan Dr. Özgür Akın, yenilikçi bakış açışı sergileyen gençleri bir arada toplayan Teknoloji Festivali’nin güzel bir organizasyon olduğunu ileterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Akın, konuşma sonrası okurlarına imzalı kitabını hediye etti.
RAP Müziiği alanında gençlerin sıkça takip ettiği isimlerden Yener Çevik, saat 21.30’da sahneye çıkarak müzikleriyle İnegöllü gençleri coşturdu. Ses sanatçısı Yener Çevik’in şarkılarına gençler ise büyük bir coşkuyla eşlik etti.
Söyleşi ve konser sonrası Gazeteci Yazar Nagehan Alçı ile ses sanatçısı Yener Çevik’e plaket takdim edilirken, yapılan yarışmalarda derece alan gençlere de ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmangazi’den Bulgaristan’da sünnet şöleni
YEREL HABERLER Osmangazi’den Bulgaristan’da sünnet şöleni
BASDEC IDEF’te ASELSAN’la işbirliğine imza attı
YEREL HABERLER BASDEC IDEF’te ASELSAN’la işbirliğine imza attı
Bahşiş için otomobilin peşini bırakmadı, damadı çıldırttı
YEREL HABERLER Bahşiş için otomobilin peşini bırakmadı, damadı ...
Direksiyona geçen çocuk sürücü ortalığı birbirine kattı 17 yaşındaki sürücünün sebep olduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı Direksiyon başında sigara yakmak isterken kaza yaptı, LPG tankı patladı
YEREL HABERLER Direksiyona geçen çocuk sürücü ortalığı birbirine ...
Çocukların korkutan bahşiş ısrarı Otomobillerin önüne kesmek bir yana, sileceklere tutunarak ilerlediler
YEREL HABERLER Çocukların korkutan bahşiş ısrarı Otomobillerin önüne ...
Teknoloji yarışındaki gençlere büyük destek
YEREL HABERLER Teknoloji yarışındaki gençlere büyük destek
Festivalde tiyatro keyfi
YEREL HABERLER Festivalde tiyatro keyfi
"Onlara verilen ceza az bile" 28 Şubat Platformu Başkanı Emekli Albay Arif Çelenk: "14 sanık hakkında verilen karar, bugünkü yapılanları görünce onlar için az bile" "Onlara göstereceğimiz merhamet, gelecekteki bu millete yaptığımız en büyük ihanet olacaktır" "Cuntacı zihniyet gibi, 28 Şubat’ın yargı, sermaye ve medya ayağının da ortaya çıkarılarak bu milletin daha başı dik olarak gelecekteki demokratikleşme adına çok güzel işler yapmasının önü açılabilir"
YEREL HABERLER "Onlara verilen ceza az bile" 28 Şubat Platformu ...
3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar anıldı
YEREL HABERLER 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar anıldı
Çaldığı araçtan ateş açıp, polisi yaraladı; teslim olmayıp, intihar etti
YEREL HABERLER Çaldığı araçtan ateş açıp, polisi yaraladı; teslim ...
Bursaspor, ilk galibiyet için Erzurum deplasmanında
YEREL HABERLER Bursaspor, ilk galibiyet için Erzurum deplasmanında
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar kabri başında anıldı
YEREL HABERLER 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar kabri başında anıldı
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
YEREL HABERLER Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim ...
Bursa’daki tehlikeli yolculuklar böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa’daki tehlikeli yolculuklar böyle görüntülendi
Bursaspor deplasmanda Erzurumspor’la karşılaşacak
YEREL HABERLER Bursaspor deplasmanda Erzurumspor’la karşılaşacak
Feci kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı
YEREL HABERLER Feci kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Verileriniz artık bir yerde değil 4 kentte yedeklenecek
YEREL HABERLER Verileriniz artık bir yerde değil 4 kentte ...
Artık mezatlar canlı yayınla yapılıyor İnternetten yaptığı canlı mezatla yüzlerce ürün satıyor
YEREL HABERLER Artık mezatlar canlı yayınla yapılıyor İnternetten ...
Motosiklet faciası: 1 ölü
YEREL HABERLER Motosiklet faciası: 1 ölü
Maliyeden defter kaçıran şimdi yandı O hareketi yapan 3 yıl hapis cezası alacak ‘Defter sele kapıldı’ dedi cezadan kurtulamadı
YEREL HABERLER Maliyeden defter kaçıran şimdi yandı O hareketi yapan ...
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 ...
Bursa’nın ilk Müzik Enstrümanları Müzesi Nilüfer’de açıldı
YEREL HABERLER Bursa’nın ilk Müzik Enstrümanları Müzesi Nilüfer’de ...
Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler’in annesi vefat etti
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler’in annesi vefat ...
Bursa'da ormanlık alanda yangın 2 saatte kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da ormanlık alanda yangın 2 saatte kontrol ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.