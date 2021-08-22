İnegöl Belediyesi’nin ikinci kez düzenlediği Teknoloji Festivali etkililikleri kapsamında Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) tesislerinde yapılan roket ve drone yarışması göz kamaştırdı.

İlçeler bazında ulusal düzeyde bir ilki gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, teknoloji severleri Teknoloji Festivalinde buluşturdu. 20 Ağustos tarihinde başlayan Festivalin ikinci gününde Doğa Sporları Turizm Merkezi’nde oluşturulan alanda roket ve drone yarışması düzenledi. Yarışmalara başvuru yapan adaylar, ilk olarak oluşturulan parkurda dronelarını havalandırdı. Ardından ise adayların yaptığı roketler uçuruldu.

İkinci Teknoloji Festivali’nde kariyer söyleşisi alanında Nikâh Dairesi önünde gerçekleşen etkinlikte saat 20.30’da Gazeteci yazar Nagehan Alçı İnegöllülerle buluştu. Alçı, ‘’Teknolojik Yetkinlik Çağında Gazetecilik’’ başlığı altında gençlere tavsiyeler vererek, bir süre gençlerle sohbet etti.

Teknolojik anlamda yatırımlarıyla bilinen Akınsoft firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Özgür Akın’ın kaleme aldığı ‘’Ütopyana Dokun’’ isimli kitabı imzalı olarak okurlarına hediye edildi. Sahneden konuşma yapan Dr. Özgür Akın, yenilikçi bakış açışı sergileyen gençleri bir arada toplayan Teknoloji Festivali’nin güzel bir organizasyon olduğunu ileterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Akın, konuşma sonrası okurlarına imzalı kitabını hediye etti.

RAP Müziiği alanında gençlerin sıkça takip ettiği isimlerden Yener Çevik, saat 21.30’da sahneye çıkarak müzikleriyle İnegöllü gençleri coşturdu. Ses sanatçısı Yener Çevik’in şarkılarına gençler ise büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Söyleşi ve konser sonrası Gazeteci Yazar Nagehan Alçı ile ses sanatçısı Yener Çevik’e plaket takdim edilirken, yapılan yarışmalarda derece alan gençlere de ödülleri verildi.

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