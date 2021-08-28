Doğancı Barajı varyantı 2022 sonunda bitiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğancı Barajı varyantı 2022 sonunda bitiyor

İHA

Doğancı Barajı varyantı 2022 sonunda bitiyor

OrhaneliBursa hattında Doğancı Barajı mevkiinde yapımı devam eden Doğancı Baraj varyantı devam ediyor.
AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, beraberindeki heyetle birlikte Doğancı mevkiindeki tünelde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve beraberindeki heyet burada Karayolları 14.Bölge Müdürü Ömer Güzel ve DSİ 1. Bölge Müdürü Yüksel Tazegül’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mesten, 2022 sonunda tamamlanacak olan varyant inşaatına ek olarak BursaOrhaneli hattındaki Kapıkaya mevkiinde varyantın dört katı büyüklüğünde bir projenin ihale süreci için girişimde bulunduklarını ifade etti.
Osman Mesten, yürütülen çalışmanın yanı sıra OrhaneliHarmancık, BursaKeles, KelesTunçbilek hattında da yol çalışmalarının ve bölgedeki projelerin devam ettiğini belirterek, “BursaOrhaneli hattındaki Doğancı Barajı Varyantı, 2 kilometrelik tünel, 240 metrekarelik viyadük ve 1,3 kilometrelik yol yapımıyla, baraj kret yolunu devre dışı bırakıyor ve mevcut yolu 1,6 kilometre kısaltıyor. 2022 sonu itibariyle bitmiş olacak” dedi.
BursaOrhaneli hattı üzerindeki Kapıkaya tünelleri geçişi projesinin 8,5 kilometresinin üç ayrı noktada 4 tünel ve 2 viyadükten, 2 kilometresinin ise yol yapımından oluştuğunu anlatan Mesten, çalışmanın projelendirme çalışmasının tamamlandığını, projenin ihale aşamasının başlamak üzere olduğunu belirtti. OrhaneliHarmancık hattında 28 kilometrelik yol çalışmasının ihale edildiğini belirten Milletvekili Osman Mesten, şunları söyledi:
“Yol çalışmamızın sözleşmesi yapılarak, projenin yapımı için şantiye kuruldu. Daha önce Keles’teki muhtarlar ve kurumlar toplantısında müjdesini verdiğimiz KelesTunçbilek 014 kilometre Kozağacı bölgesi yolunun ise sözleşmesi tamamlanıp yer teslimi yapıldı. Ayrıca BursaKeles hattındaki sıcak asfalt uygulama çalışmalarımız devam ediyor. Dağ bölgemizin her zaman arzuladığımız gerekli adımları attığımız gibi hak ettiği hizmetleri alabilmesi için yapılan her çalışmanın takipçisiyiz. Bu anlamda bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski Belediye Başkanı vefat etti
YEREL HABERLER Eski Belediye Başkanı vefat etti
Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
YEREL HABERLER Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
İznik’te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İznik’te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 ...
Taburcu edildiği hastanenin arkasında 3 gün sonra cesedi bulundu
YEREL HABERLER Taburcu edildiği hastanenin arkasında 3 gün sonra ...
İnegöl’ün geleceği masaya yatırıldı
YEREL HABERLER İnegöl’ün geleceği masaya yatırıldı
El ve ayakları bantlanıp soyulan esnafın komşuları o anları anlattı Bantlanarak 12 bin dolar ve cep telefonu gasp edilen iş adamını kurtaran komşuları olayı anlattı "Aşağıya indiğinde ağzı burnu dağılmış haldeydi"
YEREL HABERLER El ve ayakları bantlanıp soyulan esnafın komşuları o ...
Sıcaktan bunalan köpek musalla taşının altına yattı
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan köpek musalla taşının altına yattı
İşte faturayı en çok arttıran o cihazlar
YEREL HABERLER İşte faturayı en çok arttıran o cihazlar
Mustafakemalpaşa’nın yeni ilçe emniyet müdürü belli oldu
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’nın yeni ilçe emniyet müdürü belli ...
Bursa Şehir Hastanesinin bahçesinde çıplak erkek cesedi bulundu Hastane bahçesinde çıplak ceset şoku
YEREL HABERLER Bursa Şehir Hastanesinin bahçesinde çıplak erkek ...
Kardeş itfaiyeciler ülkelerine dönüyor
YEREL HABERLER Kardeş itfaiyeciler ülkelerine dönüyor
Okul-sanayi işbirliği modeliyle Meslek Liselerine ilgi arttı
YEREL HABERLER Okul-sanayi işbirliği modeliyle Meslek Liselerine ...
Nilüfer’e yeni bir sosyal tesis kazandırıldı
YEREL HABERLER Nilüfer’e yeni bir sosyal tesis kazandırıldı
Başkan Üçevler’de
YEREL HABERLER Başkan Üçevler’de
Bursa'da Haluk Levent coşkusu
YEREL HABERLER Bursa'da Haluk Levent coşkusu
Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat
Kırsal mahallelerde sinema ve tiyatro keyfi
YEREL HABERLER Kırsal mahallelerde sinema ve tiyatro keyfi
(Özel) - Kardeşinin yerini bilmeyen ağabeyi ayağından vurdular
YEREL HABERLER (Özel) - Kardeşinin yerini bilmeyen ağabeyi ayağından ...
(Özel) İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak 12 bin dolar ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler kameralara yansıdı İş yeri sahibini gasp ettirenin çalışanı olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER (Özel) İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak ...
(Özel) Bisikletli kapkaççı dövmesinden yakalandı Bursa'da 3 farklı yerde 3 kişinin çantasını çalan kapkaççıyı boynundaki dövme ve bisikleti ele verdi
YEREL HABERLER (Özel) Bisikletli kapkaççı dövmesinden ...
Bebek arabasındaki çantadan cüzdanı böyle çaldı
YEREL HABERLER Bebek arabasındaki çantadan cüzdanı böyle çaldı
Çocuğa hakaret boşanma sebebi Annenin çocuğuna hakareti boşanma sebebi sayıldı Aile sırlarını ifşa etmek boşanma sebebi
YEREL HABERLER Çocuğa hakaret boşanma sebebi Annenin çocuğuna ...
Bursa'da flâmalı kavga kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da flâmalı kavga kameralara yansıdı
110 yıllık ahşap bina yangında çöktü; 1 itfaiye eri yaralandı
YEREL HABERLER 110 yıllık ahşap bina yangında çöktü; 1 itfaiye eri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.