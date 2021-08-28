Doğancı Barajı varyantı 2022 sonunda bitiyor

OrhaneliBursa hattında Doğancı Barajı mevkiinde yapımı devam eden Doğancı Baraj varyantı devam ediyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, beraberindeki heyetle birlikte Doğancı mevkiindeki tünelde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve beraberindeki heyet burada Karayolları 14.Bölge Müdürü Ömer Güzel ve DSİ 1. Bölge Müdürü Yüksel Tazegül’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mesten, 2022 sonunda tamamlanacak olan varyant inşaatına ek olarak BursaOrhaneli hattındaki Kapıkaya mevkiinde varyantın dört katı büyüklüğünde bir projenin ihale süreci için girişimde bulunduklarını ifade etti.

Osman Mesten, yürütülen çalışmanın yanı sıra OrhaneliHarmancık, BursaKeles, KelesTunçbilek hattında da yol çalışmalarının ve bölgedeki projelerin devam ettiğini belirterek, “BursaOrhaneli hattındaki Doğancı Barajı Varyantı, 2 kilometrelik tünel, 240 metrekarelik viyadük ve 1,3 kilometrelik yol yapımıyla, baraj kret yolunu devre dışı bırakıyor ve mevcut yolu 1,6 kilometre kısaltıyor. 2022 sonu itibariyle bitmiş olacak” dedi.

BursaOrhaneli hattı üzerindeki Kapıkaya tünelleri geçişi projesinin 8,5 kilometresinin üç ayrı noktada 4 tünel ve 2 viyadükten, 2 kilometresinin ise yol yapımından oluştuğunu anlatan Mesten, çalışmanın projelendirme çalışmasının tamamlandığını, projenin ihale aşamasının başlamak üzere olduğunu belirtti. OrhaneliHarmancık hattında 28 kilometrelik yol çalışmasının ihale edildiğini belirten Milletvekili Osman Mesten, şunları söyledi:

“Yol çalışmamızın sözleşmesi yapılarak, projenin yapımı için şantiye kuruldu. Daha önce Keles’teki muhtarlar ve kurumlar toplantısında müjdesini verdiğimiz KelesTunçbilek 014 kilometre Kozağacı bölgesi yolunun ise sözleşmesi tamamlanıp yer teslimi yapıldı. Ayrıca BursaKeles hattındaki sıcak asfalt uygulama çalışmalarımız devam ediyor. Dağ bölgemizin her zaman arzuladığımız gerekli adımları attığımız gibi hak ettiği hizmetleri alabilmesi için yapılan her çalışmanın takipçisiyiz. Bu anlamda bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.”

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