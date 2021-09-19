Bursa'da HDP mitingi



BURSA, (DHA) HDP'nin Bursa Mitingi, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Arabayatağı Meydanı'nda gerçekleştirilen ve bazı müzik gruplarının da sahne aldığı mitingde HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partililere seslendi. Sancar, "Meydanlardayız. Bu mücadele, barış mücadelesidir. Bu mücadele, demokrasi mücadelesidir. Bu yol, özgürlüğe giden yoldur." dedi. Barış ve demokrasi olmadan hiçbir insanın yarın başına ne geleceğinin bilinemeyeceğini söyleyen Sancar, "Herkesin anayasal sosyal haklara sahip olmasını istiyoruz. Gerçek adalet istiyoruz. Her alanda adalet istiyoruz. Şeffaf ve liyakata dayalı bir ülke yönetimi istiyoruz. Bu ülkeye barışı, demokrasiyi ancak biz getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Müzik gruplarının konserinin ardından vatandaşlar, olaysız bir şekilde dağıldı. DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez BURSA, (DHA)

2021-09-19 20:08:38



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