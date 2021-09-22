Bursa'da yeni yapılan ahşap ev küle döndü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da yapımı yeni tamamlanan ahşap ev yangında küle döndü.

Yangın, dün gece saatlerinde Gemlik ilçesi Cihatlı mahallesinde bulunan yapımı yeni tamamlanan ahşap bir evde meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra çevredekilerinde müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmazken, alevlere teslim olan bina tamamen yandı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.