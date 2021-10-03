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(Özel) Nilüfer’de sokak hayvanlarının barınacağı ‘Doğal Yaşam Alanı’ projesi start aldı

İHA

(Özel) Nilüfer’de sokak hayvanlarının barınacağı ‘Doğal Yaşam Alanı’ projesi start aldı

Nilüfer Belediyesi, KayapaKuruçeşme arasındaki 45 bin metrekarelik alanda sokak hayvanlarının barınması için Doğal Yaşam Alanı projesini başlattı. Proje tamamlandığında binlerce sokak hayvanı burada tedavi edilip, barınmaları sağlanacak.
Nilüfer Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait KayapaKuruçeşme arasındaki 45 bin metrekarelik alanın sokak hayvanlarının barınması için yapılacak proje için kendilerine kiralanmasının ardından çalışmalara başladı. İlk etapta bölgeye yolların açılması ve güvenlik şeritlerinin çekilmesi ile yapımına başlanacak olan ‘Doğal Yaşam Alanı’ içinde binlerce hayvanın sağlıklı bir şekilde barınması sağlanacak. Doğal Yaşam Alanı’na getirilen hayvanların sadece barınma ve yemek değil, tedavi, karantina, eğitim ihtiyaçları da karşılanacak. Projenin önümüzdeki haziran ayında tamamlanması hedefleniyor.

“Kentimiz için bir müjde vermek istiyorum”
Bölgede incelemeler yapan ve projenin detayları ile ilgili bilgiler alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Sokak hayvanlarıyla ilgili mahallelerimizden ciddi sıkıntılar ve sorunlar geliyordu. Sokak hayvanlarıyla ilgili bir yasa var, onları sokaktan alıp tedavilerini yapıp, bulundukları yere bırakmak zorundayız. Biz Nilüfer Belediyesi olarak bu işi yaptığımız için bizim bölgemize başka yerlerden bırakılan hayvanlar oluyor. Bu anlamda ilçemizde biraz hayvan artışının olduğu da görülüyor. Bu sorunları gidermek için öncelikle sokak hayvanlarına (kedi, köpek) sosyal, doğal yaşam alanı oluşturmak için bir çalışma başlattık. Orman Bölge Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz değerlendirmeler ve girişimler sonucunda onayını aldık ve Kayapa ile Kuruçeşme arasında 45 dönümlük alanda sokak canlarına doğal yaşam alanı oluşturmak gayreti içinde olacağız. Bu bizim kentimiz için bir müjde olarak vermek istiyorum. Çünkü uzun yıllardır bunu gerçekten yapmak için bürokrasinin bu yeri bize tahsis etmesini bekliyorduk. Bugün bu çalışmalara başladık. Yolumuzu açtık ve alandaki çalışmalar da bir taraftan devam ediyor” dedi.
“Amacımız, bütün canlıları olduğu gibi sokakta yaşayan hayvanlarının da yaşam haklarını korumaktır. Bu ilke çerçevesinde yıllardır mücadele ediyoruz” diyen Başkan Erdem, “Onlara kent içinde de çeşitli barınma, yem gibi odakları oluşturuyoruz. Hatta köpekler için gezinti alanları ve parklar yapıyoruz. Bu doğal yaşamda onların yaşamaları bizler için daha önemli olduğu olduğunu düşünüyorum. Bu bölgenin hayvanseverlerle beraber kullanacağımız bir alan olacak. Onları bu doğal yaşam alanı içinde hayvanların barınmalarını sağlamaları için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz” diye konuştu.

Haziran ayına kadar tamamlanması hedefleniyor
Projenin başlatıldığını belirten Erdem, “Yollar açıldı ve çevre alanında güvenliği içerisinde alınması gerekiyor. Bölgedeki yaban hayvanlarını da bir taraftan var. İçeriye girişi çıkışların kontrolsüz olarak yapılmasının engellenmesi gerekiyor. Biz çevre ile ilgili emniyetleri alıyoruz. İç mekanlarda boylarına, cinslerine göre hayvanların barınacağı doğal alanlar oluşturulacak. Bu önümüzdeki bahar ayına kadar mevsim bize çalışma olanakları verirse kış boyunca çalışmalar sürecek. Önümüzdeki haziran ayına kadar bu alanı tamamen açmayı planlıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hareket edeceğiz. Belki etaplar halinde de yapılabilir. Sürdürülebilir çalışma ile birlikte bu alanı en kısa zamanda hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
Buraya gelen hayvanların önce bakımları ve tedavilerinin yapılacağının altını çizen Erdem, “Bizim zaten Alaaddinbey’de de bir bakım ve barınma evimiz var. Sokak hayvanlarına orada da bakıyoruz. Orada tedavileri yapıldıktan sonra doğal hayata buraya bırakacağız. Onların sokaklarda yemek ve barınma alanları aramasının da önüne geçmiş olacağız” dedi.
Başkan Erdem, sözlerini şöyle noktaladı:
“Sadece Nilüfer’de değil, birçok alanda bu konu ile ilgili sıkıntılar var. Bu konuda bir yasa çıktı ama yeterli olmadığını düşünüyorum. Yeni bir yasa ile farklı şekilde bu hayvanlara sahiplenilmesi gerekiyor. Tabii öncelikle aileler hayvanlarına sahip çıkmalılar. Bunların popülasyonun artması noktasında yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bu canların da hayatlarını sürdürmesi için de olanakları olmalıdır. Biz Nilüfer Belediyesi olarak şanslıyız. Hayvanların bakım ve tedavilerini sürdürmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Birçok şehirde bu olanakların olmadığını biliyoruz. Ben bütün belediyelerin bu olanakları sağlaması gerektiğini düşünüyorum.”

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