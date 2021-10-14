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Selzede âile evlerine kavuştu Hayâlleri gerçek olan aileye Dündar’dan ziyaret

İHA

Selzede âile evlerine kavuştu Hayâlleri gerçek olan aileye Dündar’dan ziyaret

Osmangazi İlçesine bağlı Seçköy’de geçen yıl yaşanan sel felâketinde evleri yıkılan Kılıç ailesi, Osmangazi Belediyesi’nin yaptırdığı yeni evlerine kavuştu. Başkan Mustafa Dündar, Kılıç ailesinin yeni evine misafir oldu.
Selde evleri yıkılan ve büyük üzüntü yaşayan Yaşar ve Esma Kılıç çifti, “Sel suları evimizi yıktı. Bizleri ziyarete gelen Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, bize yeni bir ev yapma sözü vermişti. O ân bir hayâl gibiydi. Ama ugün, hayâlimiz gerçek oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” diye konuştu.
Bir yıl önce yaşanan sel felâketinde büyük bir dram yaşayan Ahmet ve Esma Kılıç çifti, yeni evlerine taşınmanın mutluluğunu yaşıyor. 18 Haziran 2020 tarihinde büyük bir sel felaketi yaşayan Seçköy Mahallesi’nde, selin vurduğu evde mahsur kalan Esma Kılıç canını güçlükle kurtarabilmişti. Evlerinin yıkılmasının ardından yakınlarının yanına yerleşen yaşlı çifte, olayın hemen ardından yeni ev sözü veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar sözünü tuttu. Esma ve Yaşar Kılıç çifti, Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan yeni evlerine taşındı.
Daha güvenli bir bölgedeki yeni evlerinde yaşamaya başlayan Yaşar ve Esma Kılıç, kendilerine büyük mutluluk yaşatan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Olay sırasında meydandaki kahvehanede oturduğunu, köy meydanında biriken suların daha sonra evlerine yöneldiğini anlatan Yaşar Kılıç, “O ân eşim evdeydi. Evin içi, avlusu su dolduğu için eve giremedik. Suyun şiddeti azaldıktan sonra eşim evden çıktı. Boğazına kadar suda kalmıştı. Evimiz ahşap olduğu için, selin şiddetiyle duvarlar patlamış. Eğer duvarlar patlamasa eşim içerde boğulabilirdi. Allah’ıma şükür ki bir şey olmadı” dedi.
Sel esnasında mutfakta yemek hazırladığını, suların birden evin içine girdiğini söyleyen Esma Kılıç da, “Evimizin ön tarafından meydana baktığımda sel geliyordu. Sonra duvar patladı ve odanın içi bir anda suyla doldu. Boğazıma kadar suda kaldım. Bir ara ayaklarım yerden kesildi, suyun üstünde yüzmeye başladım. Evdeki buzdolabı, çamaşır makinası ve diğer eşyalar suyun üstünde yüzmeye başladı. Allah’tan evimizin duvarı patladı ve su oradan boşalmaya başladı. Yoksa boğulacaktım” diye konuştu.
Daha sonra köydeki yakınlarının evlerine yerleştiklerini ifade eden Kılıç, “Olay sonrası Mustafa Dündar başkanımız ziyaretimize geldi. Bizim durumumuzu, bir ihtiyacımızın olup olmadığını sordu. Ben de, kendisine yıkılan evimizin yerine bir ev ihtiyacımız olduğunu söyledim. ‘Tamam yaparız’ dedi. Sonra bize yeni bir ev hediye ettiler. O ân bir hayâl gibiydi. Ama hâyalimiz gerçek oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun” diyerek mutluluğunu dile getirdi.
Kılıç çiftini yeni evlerinde ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, “Seçköy Mahallemizde geçen yıl yaşanan sel felâketinde Kılıç ailemizin evi sular altında kalmıştı. Çok şükür can kaybı olmadı. Ev kullanılamaz hale geldiği için bu ailemize yeni bir ev yaptık. Allah, sağlık ve sıhhat versin. Yeni evlerinde güle güle otursunlar” diye konuştu.
Seçköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Türe de sel felâketinde mağdur olan Kılıç ailesine yeni bir ev hediye eden Osmangazi Belediyesine mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

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