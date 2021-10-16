Başkan Taban’dan Mevlid Kandili mesajı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin 1450’nci yıldönümünde, yarın (Pazar) idrak edeceğimiz Mevlid Kandili’ne ilişkin yazılı bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İnsanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir açan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in kutlu doğumunun yıl dönümünü bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) dünyaya gelişinin yıldönümü, tüm İslam coğrafyasında farklı etkinliklerle kutlanıyor. Mevlidi Nebi Haftası kapsamında yapılan çeşitli anma programlarının yanı sıra, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yazılı bir açıklama yaparak yarın (Pazar) idrak edeceğimiz Mevlid Kandilini kutladı. Mevlidi Nebi haftası olması dolayısıyla Peygamber efendimizin doğumunun 1450’nci yılının kutlanacağını hatırlatan Başkan Taban, “Bu vesileyle tüm ilçe halkımızın ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini kutluyorum. Rabbim nice kandillere sağlık, sıhhat içerisinde bizleri yetiştirsin inşallah. Kandillerin toplum hayatında çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır. İnsanlığa rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin doğumu vesilesiyle kutlayacağımız Mevlid Kandili de bu özel günlerin başında yer almaktadır. İnsanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir açan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in kutlu doğumunun yıl dönümünü bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dinimizin emirlerini insanlığa ulaştıran, gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle yaratılış ve var oluşun sırrını anlamaya, bilgi, inanç ve selamete çağıran peygamberimiz, bütün ahlaki güzellikleri yaşayarak öğütleyen örnek bir kişidir. Bugün insanlığın yaşadığı sorunları göz önüne getirdiğimizde, Peygamberimizin ortaya koyduğu ve örnek olarak yaşadığı, hak ve adalet gibi kavramların, insanlık için ne kadar önemli olduğu günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır. Mevlid Kandili, Peygamberimizin insanlığa bıraktığı mirası anlamak için önemli bir fırsattır. Bu nedenle, toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan böyle eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hazreti Peygamberin doğumu münasebetiyle düzenlenen 2021 yılı Mevlidi Nebi Haftasının bu yıl “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” temasıyla kutlanacağını da kaydeden Başkan Taban, “Vefa, mümin ahlakının bir gereğidir. Her konuda olduğu gibi vefa konusunda da alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) örnek bir şahsiyet ve en güzel örnektir. Bu duygu ve düşüncelerle rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede, insanımızın içinde var olan yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşanması dileğiyle, tüm hemşerilerimin ve İslam âleminin Mevlid Kandilini kutluyor, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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