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Aliya İzzetbegoviç, vefatının 18'inci yılında Bursa'da anıldı

DHA

Aliya İzzetbegoviç, vefatının 18'inci yılında Bursa'da anıldı


Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)BURSA'da Osmangazi Belediyesi, bağımsız Bosna Hersek Devleti´nin ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç´i vefatının 18´inci yıl dönümünde kızı Lejla Aksamija´nın katıldığı programla andı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi´nde `Doğu ile Batı Arasında Aliya İzzetbegoviç Fotoğraf Sergisi´ açılırken, düzenlenen panelde İzzetbegoviç´in kızı Lejla Aksamija, babasıyla olan hatıralarını anlattı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar´ın ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışına, Aliya İzzetbegoviç´in kızı Lejla Aksamija´nın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir ile akademisyenler katıldı. Katılımcılara, Bosna savaşı ve Bosna halkının acılarının simgesi olan `mavi kelebek´ rozeti hediye edildi.
Serginin açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Aliya İzzetbegoviç´in sembol bir isim olduğunu belirterek, "Aliya, o günün şartlarında bir varoluş mücadelesi göstererek, dünya tarihinde görülmemiş bir soykırımın yaşandığı bir yerden zaferle çıkmıştır. Bu zaferin nasıl kazanıldığını bizlerle birlikte Balkanlar´da özellikle Bosnalı gençlerin de unutmaması gerekiyor. Bizler bu anma törenlerini yaparken, Bosna´da yine aynı zihniyet, gençlerimizi her zaman tehdit ediyor. Bu tehdidin farkında olamazsak, bu sergileri açarız, panelleri yaparız ama onlar da çalışmalarına devam ederler. Buna karşı durmamız lazım. Bu etkinliklerle birlikte Aliya´nın mücadelesi devam edecektir" dedi.
Bu mücadelenin gençler tarafından bilinmesi adına Osmangazi Belediyesi olarak Bursa´daki liseler arasında Aliya İzzetbegoviç hakkında bir kompozisyon yarışması düzenleneceğini de söyleyen Dündar, yarışmada ilk 3´e giren öğrencilerin Haziran ayında yapılacak Ayvaz Dede Şenlikleri´ne götürüleceğini belirtti.
KIZI, HATIRALARINI TAZELEDİ
Sergide, babasıyla olan fotoğraflarını Dündar´a gösterirken duygusal anlar yaşayan Lejla Aksamija ise, "Biz küçükken babam eve gelince, odasına çekilir hemen kitaplara sarılırdı. Matematiği çok iyi bilirdi. Güzel anlatımıyla bana matematiği sevdirdi. 30 yaşına gelmeden 2 fakülte bitirmişti. Babamla Ramazan ayında yaşadığımız sahurlar dün gibi aklımda. Kendisine hayata dair sorular sorduğumuzda açık seçik cevaplar vermez, bizlerin düşünmemizi cevapları kendimizin bulmasını isterdi" diye konuştu.
SERGİ 9 KASIM´A KADAR AÇIK
Aliya İzzetbegoviç´in yaşam hikayesini ve hayatının önemli dönüm noktalarının derlendiği fotoğraflardan oluşan sergi, 9 Kasım´a kadar gezilebilecek.
YAŞAMI DETAYLI ANLATILDI
Uludağ Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız´ın oturum başkanlığını yaptığı panelde de Sarajevo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sanjin Kodrıc ve Dr. Osman Arslan, siyasetçi ve aynı zamanda bir yazar olan İzzetbegoviç´in yaşadıklarını, verdiği mücadeleyi ve yaşamını detaylı olarak anlattılar. Babasının hayatının mücadeleyle geçtiğini ve çok çalıştığını kaydeden Lejla Aksamija ise "Avrupa´nın ve dünyanın siyaset sahnesinde bir yıldız gibi parlayan babam Aliya´nın eserlerini ve mirasını hatırlayan herkese, özellikle Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar´a çok teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez
2021-10-23 15:58:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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