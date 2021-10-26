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Yanan eşyaların arasında takılarını aradı

DHA

Yanan eşyaların arasında takılarını aradı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ardından evine giren A.U. adlı kadın, yanan eşyalar arasında takılarını aradı.
Yeni Mahalle Lavanta Sokak'ta, 3 katlı binanın 1'inci katında bugün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Ailenin 5 yaşındaki çocuklarının çakmakla oynarken perdeleri tutuşturması sonucu çıktığı belirtilen yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Ailenin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangının ardından evine giren A.U. yanan eşyalarının arasında takılarını aradı. A.U. bir süre sonra ziynet eşyalarını buldu.
Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-10-26 17:20:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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