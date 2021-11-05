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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırsal kalkınma yatırımlarına destek

İHA

Kırsal kalkınma yatırımlarına destek

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce bilgilendirme toplantısı yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ziraî ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar ile hayvanî ve bitkisel meşe’li gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları hedefleniyor. Proje kapsamında yer alan tesislerde kullanılmak üzere enerji üretim tesisleri, su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımların konu başlıklarında hibeye esas proje tutarı 250 bin TL ile 3,5 milyon TL arasında olan projelere azamî en düşük yüzde 50 hibe desteği verilecek.
Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Bölgemizde hâli hazırda tarıma dayalı ekonomik yatırımları olan ve yatırım yapmak isteyen üreticilerimize destek olmak maksadıyla Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hibe programı düzenlenmiştir. Konuyla ilgili detaylar muhtarlar, kooperatifler, üretici birlikleri, ziraat odaları, önder çiftçiler, makine ekipman bayileri ve çiftçilerimize yapılacak olan toplantıda aktarılacak ve bilgilendirilecek" dedi.
Konuyla ilgili pazartesi günü saat 13:30'da Merinos AKKM Osmangazi Salonunda bilgilendirme ve tanıtım toplantısı yapılacak.

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