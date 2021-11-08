Uludağ Elektrik’ten lösemi hastalığına dikkat çekmek için "turuncu fatura"

Sosyal Faturalar projesi ile bugüne kadar pek çok mesajı müşterilerine ulaştıran Limak Enerji Uludağ Elektrik, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında bu hastalığa dikkat çekmek için faturalarını turuncu renkte tasarlayarak müşterilerine iletiyor.

Limak Enerji Uludağ Elektrik, sosyal faturalar projesine devam ediyor. Şirket, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bu hastalığa dikkat çekmek için turuncu renkte tasarlanmış faturalarını müşterilerine ulaştırıyor. Faturalarda “Lösemi önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır” mesajını veren Limak Enerji Uludağ Elektrik, şirket binasının aydınlatmasını da turuncuya çevirerek konuya dikkat çekiyor.

Bu projelerin toplumun bilinçlenmesinde büyük önem taşıdığını söyleyen Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Halk dilinde kan kanseri olarak bilinen lösemi, çocukluk çağı kanserleri içinde en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu ve tedavi sonrasında hastaların normal yaşantılarına geri dönebileceklerini vurgulamak istedik. Bu bağlamda, müşterilerimize turuncu renkte tasarlanan faturalar gönderdik. Gönderdiğimiz faturalarımızda yer verdiğimiz mesajımızla da müşterilerimizin lösemi hastalığı ile ilgili bilinçlenmelerine katkı sağladık. Binamızın aydınlatmasını da löseminin rengi olan turuncu renge çevirerek, LÖSEV’e destek verdik” dedi.

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