Anne ve babasını yaraladı, yerel mahkeme üçüncü kez 25 yıl ceza verdi



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Mudanya ilçesinde, 8 yıl önce tartıştığı anne ve babasını murç ile yaralamak suçundan tutuklu olarak yargılanan Önder Bilgit (30), öldürmeye teşebbüsten ayrı ayrı 12 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Önder Bilgit'in akli dengesinin yerinde olmadığına dair avukatı tarafından yapılan itirazla iki kez Yargıtay tarafından bozulan davada anne ve babanın şikayetini çekmesine rağmen yerel mahkeme ilk kararında direndi ve üçüncü kez sanığa toplam 25 yıl hapis cezası verdi.

Olay, 2013 Temmuz ayında Mudanya'nın Yalıçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Önder Bilgit, aileye ait zeytinyağı üretilen tesiste annesi Emine (62) ve babası Hüseyin Bilgit (60) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli genç, eline geçirdiği murç adı verilen, beton kırmakta ve betona delik açmakta kullanılan sivri uçlu çelikten yapılan alet ile anne ve babasına vurdu. Hastaneye kaldırılan Bilgit çiftinin şikayeti üzerine yakalanan Önder Bilgit, tutuklanarak cezaevine kondu.

Hakkında, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ömer Bilgit, 2014 yılında, 'Yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs' suçlarından 12 şer yıl 6 aydan toplam 25 sene hapis cezasına çarptırıldı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının duruşmalara katılmadığını ve sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını gerekçe göstererek, kararı bozdu.

2019 yılında ikinci defa Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan Önder Bilgit'e mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumunun cezai ehliyetinin yerinde olduğuna dair raporu üzerine yine aynı cezayı verdi.

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ İKİNCİ KEZ BOZDU

Sanık avukatı, verilen bu karara, müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle bir kez daha itiraz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararı bir kez daha bozup, Ömer Bilgit'in Adli Tıp Kurumu'nda tekrar muayene edilmesini isteyerek verilen kararı tekrar bozdu.

Yargıtay'dan ikinci kez dönen davada Ömer Bilgit'in yargılanmasına 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugün yapılan duruşmada, avukatların yanı sıra, Emine ve Hüseyin Bilgit çifti ile Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığı'nın avukatı hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen son rapora göre, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu bilgisini okudu. Bunun üzerine söz alan Emine ve Hüseyin Bilgit, olay günü çocuklarını kendilerinin tahrik ettiğini belirtip, şikayetci olmadıklarını söylediler.

Duruşmaya, cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Ömer Bilgit, "Ortada cinayet yok, birşey yok. Cezamı çektim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Duruşmaya kısa süre ara veren Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü sanığa bir kez daha kez daha toplam 25 yıl hapis cezası verdi. Aldığı cezayı öğrenen Ömer Birgit, "Kararın bozulması için yine itiraz edeceğim" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2021-11-23 18:22:15



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