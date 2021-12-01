Bursa'da kaza sonrası meydana gelen kavga kameralara yansıdı

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Bursa'da araçların kaza yapması yüzünden kavga eden iki grup kameralara yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaza yapan iki aracın sürücüsü anlaşamayınca sözlü tartışmaya başladı. Daha sonra yerini kavgaya bırakan olay vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

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