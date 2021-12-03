Bursalı kitap kurtları bu fuara akın etti Kitap şöleni coşkuyla başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursalı kitap kurtları bu fuara akın etti Kitap şöleni coşkuyla başladı

İHA

Bursalı kitap kurtları bu fuara akın etti Kitap şöleni coşkuyla başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye’nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve isimlerinin katıldığı kitap fuarı başladı.
Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, kapılarını ikinci kez Bursalılara açtı. Merinos AKKM'de kitap kurtlarına 10 gün boyunca şölen yaşatacak fuar, Türk filozof Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken’in 120’nci doğum yılına atfedildi. Karabağ zaferi münasebetiyle bu yıl misafir ülke olarak dost ve kardeş Azerbaycan belirlenirken, fuarın şeref konukları da Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve Halk Yazarı Anar Rızayev ile Türkiye’den Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ve UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi unvanı sahibi Prof. M. Uğur Derman oldu. 120’ye yakın yayınevi ile 200 civarı yazar ve şairin katılım sağlayacağı, Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Taşağıl, Ali Lidar, Ali Utku, Aykut Kazancıgil, Bahadır Yenişehirlioğlu, Bekir Develi, Buket Uzuner, Emrah Safa Gürkan, Ercan Kesal, Hayati İnanç, İkbal Gürpınar, İlber Ortaylı, İsmail Kara, Mehmet Aydın, Metin Önal Mengüşoğlu, Murat Menteş, Mustafa Kara, Nurullah Genç, Savaş Barkçin, Serdar Tuncer, Şükrü Erbaş, ve Turan Karataş gibi birçok önemli ismin okurlarıyla buluşacağı fuar, renkli törenle açıldı.
Hasret bitti
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada geçtiğimiz yıl pandemi yüzünden fuarı gerçekleştiremediklerini hatırlatarak, “Görüyorum ki büyük hasret varmış. Yoğun katılımdan belli oluyor” dedi. Teknolojik dönüşüme rağmen kitapların insan hayatının olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Kitaplar dünyaya farklı açıdan bakmamızı, meselelere farklı çözüm yolları bulmamızı sağlar. Ruhumuzu doyurur, zekamızı kibarlaştırır, düşüncelerimizi besler, hayal gücümüzü geliştirir. Bursa’nın kültür hayatına büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu organizasyonda rahmetli Hilmi Ziya Ülken anısına panel sergi ve hatıra kitap hazırladık. Bizleri ziyadesiyle bahtiyar eden Karabağ zaferi münasebetiyle de bu yıl misafir ülke olarak ‘iki devlet tek millet’ dediğimiz Azerbaycan'ı konuk olarak belirledik. Onur konuğu olarak da Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve Halk Yazarı Anar Rızayev ile Türkiye’den Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ve UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi unvanı sahibi Prof. M. Uğur Derman hocamızı ağırlıyoruz” diye konuştu.
Okullara 1 milyonluk kitap
Konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘kütüphanesiz okul kalmasın’ projesinden de bahseden Başkan Aktaş, Bursa’da şu ana kadar 214 okulda kütüphane oluşturulduğunu hatırlatarak, “Bu kadar önemli bir projeye Büyükşehir olarak sessiz kalamazdık. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu 214 okula tam 1 milyon TL değerinde kitap başlayacağız. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında kitap fuarı boyunca fuar alanında kitap kumbarası oluşturacağız. Bu kumbaraya kitap bağışında bulunabilir, kitaplarınızın okuyucularla buluşmasını sağlayabilirsiniz. Son yüzyılda nesil kurmak için çabalayan üç isim görüyoruz. Mehmet Akif Ersoy’un Asım'ın nesli, Necip Fazıl Kısakürek'in Büyük Doğu nesli ve Sezai Karakoç'un Diriliş nesli. Bu üç isimden biri olan Sezai Karakoç kısa süre önce aramızdan ayrıldı. Türkiye önemli bir değerini kaybetti ama fikirleri devasa bir külliyat ile elden ele, gönülden gönüle devam edecek. Hayalleri artık bizlere emanet kalan bu üç büyük isme Allah'tan rahmet diliyorum. Kitap fuarımızda rahmetli Sezai Karakoç ile ilgili bir panel düzenleyeceğiz. 10 gün sürecek olan kitap fuarımıza bütün gençleri, aileleri, öğrencileri, kitap dostlarını, kültür şölenine hasret kalanları özellikle davet ediyorum” diye konuştu.
Prof. M. Uğur Derman ise, “Kitap yazanı, okuyanı, hazırlayanı, bu fuarı tekrar hazırlayanları tebrik eder, başarılar dilerim” dedi.
Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve Halk Yazarı Anar Rızayev de, “Türkiye'de çok defa bulundum. Son 30 yıldır ilk defa Türkiye’ye başımı dik tutarak geldim. Çünkü Azerbaycan halkı Türkiye'nin manevi desteği ile büyük tarihi bir zafer kazandı. Bütün topraklarımız azattır ve sizi Azat Azerbaycan'a devlet etmek şerefini duyuyorum” diye konuştu.
Fuara katılan devlet eski bakanlarından Yazar Prof.Dr. Mehmet Aydın da, “Biz bir kitap medeniyetiyiz ki Kur'anı Kerim'e kadar giden bir anlayıştır. Bize kitap milleti derlermiş eskiden. O bakımdan böyle bir günde bulunmak, hele bunun değerli hocam Hilmi Ziya Ülken adı ile yapılmış olması benim için gözlerimi yaşatacak kadar önemli” dedi.
Konuşmaların ardından günün anısına Anar Rızayev, Prof.Dr. Uğur Derman ve Hilmi Ziya Ülken’in torunu Fatma Artunkal’a teşekkür plaketi veren Başkan Aktaş, daha sonra davetlilerle birlikte fuarı gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor iki gün öncesinden Denizli’ye hareket etti
YEREL HABERLER Bursaspor iki gün öncesinden Denizli’ye hareket etti
Zeytin toplayan üreticilerin lodosla imtihanı
YEREL HABERLER Zeytin toplayan üreticilerin lodosla imtihanı
Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa’da yürümeye başladı
YEREL HABERLER Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa’da yürümeye başladı
Yeniden temiz bir Marmara için “deniz çalıştayı”
YEREL HABERLER Yeniden temiz bir Marmara için “deniz çalıştayı”
Yürüme engelli genç, Türkçe öğrenmek için 2 bin 500 kilometre yol kat etti
YEREL HABERLER Yürüme engelli genç, Türkçe öğrenmek için 2 bin 500 ...
Engelli kedilere villa
YEREL HABERLER Engelli kedilere villa
Bursa'yı güzellik üssü haline getirdiler
YEREL HABERLER Bursa'yı güzellik üssü haline getirdiler
Kapalı pazar yeri ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER Kapalı pazar yeri ihaleye çıkıyor
Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Kol: "Engelleri birlikte kaldıralım"
YEREL HABERLER Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı ...
Bursa’da kayalıklarda mahsur kalıp ölümü bekleyen köpeği ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Bursa’da kayalıklarda mahsur kalıp ölümü bekleyen ...
Gemlik’te engeller aşılıyor
YEREL HABERLER Gemlik’te engeller aşılıyor
Başarılı akademisyenlere ödül
YEREL HABERLER Başarılı akademisyenlere ödül
UİB’İN kasım ihracatı 2,66 milyar dolar
YEREL HABERLER UİB’İN kasım ihracatı 2,66 milyar dolar
Engelli ve eski hükümlü projelerinin son başvuru tarihi uzatıldı
YEREL HABERLER Engelli ve eski hükümlü projelerinin son başvuru ...
Enişteye liseli kıza tacizden 18 yıla kadar hapis istemiyle dava
YEREL HABERLER Enişteye liseli kıza tacizden 18 yıla kadar hapis ...
Bursa'da ekmeğe zam 200 gram ekmek 2,5 lira oldu
YEREL HABERLER Bursa'da ekmeğe zam 200 gram ekmek 2,5 lira oldu
Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan halılar Bursa’da sergileniyor
YEREL HABERLER Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan halılar Bursa’da ...
Vitamin ve mineral takviyelerinin kullanımı
YEREL HABERLER Vitamin ve mineral takviyelerinin kullanımı
Bursa engelleri aşarak güzelleşiyor
YEREL HABERLER Bursa engelleri aşarak güzelleşiyor
Bin 400 kilometreden Avrupa’nın en büyük kitabevine geldiler
YEREL HABERLER Bin 400 kilometreden Avrupa’nın en büyük kitabevine ...
Gürsu Belediyesi’nin kaygı eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi’nin kaygı eğitimleri sürüyor
Mustafakemalpaşa’da su kesintisi
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da su kesintisi
Nilüfer’e yeşil izler bıraktılar
YEREL HABERLER Nilüfer’e yeşil izler bıraktılar
Bursa Büyükşehir’den tarımda makineleşmeye destek
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir’den tarımda makineleşmeye destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.